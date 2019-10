Fiorentina, Ribéry risque une sanction après avoir poussé un arbitre

Le Français, frustré par une situation de jeu, a poussé un arbitre lors du match face à la Lazio.

En deux mois et à 36 ans passés, Franck Ribéry a conquis la et toute la , ébahie par son talent et son envie de bien faire.

Fin septembre, l'ancien bavarois sortait sous l'ovation de San Siro après avoir laminé l' , provoquant un penalty, un carton rouge et une avalanche d'occasions avant de marquer le 3e but de la Viola (3-1).

Mais dimanche, Ribéry a connu une soirée moins enthousiasmante. La Viola, défaite 1-2 à la maison, a vu la marquer en toute fin de rencontre par Ciro Immobile. Un but entaché auparavant d'une faute de Jordan Lukaku sur Sottil.

Une faute pas vérifiée par la VAR, ce qui a considérablement frustré les Toscans. Ribéry a carrément poussé un arbitre assistant et risque désormais une sanction pour son geste. Affaire à suivre...