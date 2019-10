PSG-OM (4-0) : on n'arrête plus Mbappé

Titulaire pour la première fois en L1 depuis le 25 août, Kylian Mbappé a confirmé son retour en grâce en signant un doublé contre l'OM (4-0) dimanche.

Avec lui, la punition est immédiate. Ses adversaires le savent. Ils sont prévenus. Ils le connaissent très bien. Et pourtant, c'est souvent la même musique qui se répètent. Déjà étincelant lors de son entrée à Bruges mardi (5-0), avec un triplé exceptionnel, Kylian Mbappé a de nouveau fait parler son talent ce dimanche contre l'OM (4-0). Un Classique maîtrisé de la tête et des épaules par le PSG, qui a pu compter sur son jeune prodige pour faire exploser la défense phocéenne.

Éclipsé dans un premier temps par le doublé de Mauro Icardi (10e, 26e), Kylian Mbappé a ensuite appuyé sur l'accélérateur. Et quand il décide d'accélérer, ça fait mal ! Bouna Sarr, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car ont pu le constater. D'abord mis en échec par Steve Mandanda (30e), l'ancien Monégasque a alors réglé la mire pour pousser le ballon dans le but vide sur un service d'Angel Di Maria (3-0, 32e) avant de corser l'addition juste avant la pause sur un rush bien à lui (4-0, 44e).

Une semaine hors-norme

En l'espace d'une seule rencontre, Kylian Mbappé a doublé son compteur buts cette saison en . Il totalise 4 réalisations, et 8 buts toutes compétitions confondues. Des statistiques davantage en accord avec ses standards habituels. On en vient même à se demander où il en serait, déjà, s'il n'avait pas eu ces pépins physiques, qui l'ont éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Car ce n'était que sa première titularisation en L1 depuis le 25 août. Mais Mbappé est bien de retour en grâce, et ses douleurs à la cuisse gauche semblent derrière lui, comme il l'avait lui-même rappelé après Bruges. "La gêne est partie, je remercie le staff médical, le doc, les kinés. Ils ont bien compris ma situation", avait-il déclaré sur RMC Sport, après avoir déjà joint les actes à la parole.

Aujourd'hui, la machine Mbappé, remplacé par Edinson Cavani à la 71e, a repris son tableau de marche. Et comme à Bruges, rien n'y personne n'a réussi à l'arrêter. L'homme de la semaine pour le PSG, sans aucun doute, avec 5 buts marqués en l'espace de 110 minutes. Hors-norme.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.