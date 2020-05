Fiorentina : 3 joueurs et 3 membres du staff positifs

La Fiorentina annonce que trois joueurs et trois membres de son staff sont positifs au Covid-19.

Après le , la Viola. Alors que les clubs de font passer des tests de coronavirus à leurs joueurs et aux membres de leurs staffs dans le cadre de la reprise de l'entraînement, la annonce avoir detecté des cas dans ses rangs.

Matic voit Rashford devenir "l'un des meilleurs au monde"

L'article continue ci-dessous

Le club toscan a détecté trois joueurs et trois membres de son staff positifs au Covid_19 et l'a annoncé officiellement ce jeudi via un communiqué.

Plus d'équipes

"Suite aux contrôles de laboratoire effectués hier après-midi, l'ACF Fiorentina annonce que 3 athlètes et 3 membres du personnel technico-sanitaire positifs à Covid 19 ont été identifiés. La Société a procédé, selon le protocole, pour continuer l'isolement des personnes impliquées."

Comme au Torino, la Viola choisi de ne pas nommer les joueurs concernés. Il y a quelques semaines, au début de la quarantaine générale, Cutrone, Pezzella et Vlahovic avaient été testés positifs, les trois joueurs ont été guéris comme annoncé par le club au du mois d'avril.