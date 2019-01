Fin de série pour Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United

L'entraîneur norvégien a connu des débuts idylliques avec les Red Devils en signant huit victoires consécutives toutes compétitions confondues.

La lune de miel entre Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer a pris fin ce mardi soir à Old Trafford contre Burnley. Si les Red Devils sont toujours invaincus depuis l'arrivée de l'entraîneur norvégien dans le nord de l'Angleterre, ils ont pour la première fois connu un résultat autre qu'une victoire. En effet, face à Burnley, Manchester United a été incapable de s'imposer et aurait même pu s'incliner sans une réaction d'orgueil dans les derniers instants du match.

Ce qui était autrefois le Fergie Time pourrait devenir le Solskjaer Time dans les mois à venir puisque dans les cinq dernières minutes alors que Manchester United était mené 2-0 et filait vers une défaite surprise et malvenue, les Red Devils sont parvenus à arracher un point du match nul miraculeux grâce à des buts de Paul Pogba, sur penalty, et de Victor Lindelöf. Si Manchester United laisse filer Arsenal, le club mancunien maintien son invincibilité sous Solskjaer.

Le plus grand total de buts depuis l'après-guerre

Les Red Devils auront donc signé une série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, une première depuis décembre 2016. Une série qui s'était alors étendue jusqu'en janvier 2017, sous la tutelle de José Mourinho. Néanmoins, cet enchaînement de succès n'avait pas permis aux Red Devils d'atteindre leurs objectifs en Premier League.

En revanche, la série de matches sans défaite est elle toujous en cours. Manchester United compte neuf matches sans perdre, un véritable effet Ole Gunnar Solskjaer. Les hommes de l'entraîneur norvégien vont devoir tenir encore durant trois rencontres sans perdre pour égaler, puis ensuite tenter de dépasser, la meilleure série récente sans défaite qui s'élève à douze matches ayant eu lieu du mois d'août 2017 au mois d'octobre de la même année.

Enfin, pour souligner l'impact véhiculé par l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête de Manchester United. Vingt-quatre buts ont été inscrit depuis la prise de fonctions de l'entraîneur norvégien. C'est le plus grand total pour un entraîneur des Red Devils depuis l'après-guerre. La fin de l'état de grâce n'a pas encore totalement sonné pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United qui sans aucun doute a réussi ses débuts sur le banc de son ancien club.