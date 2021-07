FIFA 22 : Quand le nouveau jeu sera-t-il annoncé ?

La saison 2020-21 est maintenant terminée, quid du prochain FIFA ?

Les jeux FIFA d'EA Sports sont parmi les plus populaires au monde et représentent certainement la plus grande franchise en matière de simulation de football. Son mode Ultimate Team est devenu l'attraction principale de nombreux joueurs, mais il y a tellement plus qui attire les amateurs de sensations, avec un gameplay de pointe.

La pandémie mondiale de Covid-19 a eu un impact sur le déploiement de FIFA 21, mais l'industrie du développement de jeux s'est adaptée en conséquence et il s'est avéré être l'un des titres les plus réussis à ce jour. Cependant, la saison est terminée et cela signifie que les fans s'interrogent déjà sur le prochain FIFA 22...

Une annonce faite le 22 juillet prochain ?

FIFA 22 devrait se concrétiser sous une forme ou une autre en 2021, le PDG d'EA, Andrew Wilson, confirmant effectivement qu'un nouveau jeu est en route. "Tous nos nouveaux jeux EA Sports sont conçus pour les plates-formes de console de nouvelle génération, notamment FIFA, Madden, NHL et EA Sports PGA Tour", a-t-il confié.

L'article continue ci-dessous

Il est facile de voir pourquoi EA serait désireux de poursuivre la culture de cette franchise particulière qu'est FIFA. En effet, le chef de l'éditeur de jeux a expliqué qu'ils "s'appuieraient sur cette force avec une année massive d'innovation et d'expansion". Mais concrètement, quand FIFA 22 sera-t-il annoncé ?

EA Sports a annoncé FIFA 21 lors de son événement EA Play et il est possible que le géant des jeux fasse de même pour FIFA 22. Cette année, EA Play est prévu pour le 22 juillet 2021. Reste à savoir sur quelles consoles le jeu sera-t-il disponible ? Comme l'ont noté les chefs d'EA, FIFA 22 est conçu pour les consoles de nouvelle génération comme la PlayStation 5 et la Xbox Series-X/S, il sera donc intéressant de voir comment les graphismes et le gameplay seront affectés. Il est prévu que le jeu soit également disponible pour jouer sur PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PC. Bref, il devrait une nouvelle fois y en avoir pour tout le monde !