FIFA 20 vs Pro Evolution Soccer 2020 : lequel choisir ?

Les deux plus grands jeux de football ont de nombreuses fonctionnalités et des modes uniques. Concrètement, quelles sont leurs différences ?

Les fans de football adorent débattre entre deux choses. Que ce soit l'éternel débat opposant Lionel Messi à Cristiano Ronaldo ou encore celui entre les pros-VAR et les antis-VAR, il y aura toujours des gens pour pencher d'un côté ou de l'autre.

Le débat entre FIFA et Pro Evolution Soccer a duré des décennies et malgré la domination de la FIFA en termes de ventes, de nombreux fans inconditionnels de PES pensent que leur jeu est pourtant supérieur.

FIFA 20 et PES 2020 sont tous deux d'excellents jeux à part entière, mais quelles sont les différences entre les deux ?

Plus d'équipes

La principale critique des fans de FIFA à l'égard de toute version de Pro Evolution Soccer est le manque d'équipes sous licence dans le jeu.

EA Sports a depuis longtemps le droit d'utiliser les vrais noms de la grande majorité des équipes, mais Konami a récemment acquis les droits exclusifs de la , ce qui signifie que l'équipe la plus titrée d'Italie s'appelle Piemonte Calcio dans FIFA 20. Sur plus de 700 équipes et 37 ligues présentes dans le jeu, seule la Juventus est sans licence. Chaque autre équipe a son nom, ses kits et son écusson de club fidèles à la réalité.

Dans PES 2020, 19 des 24 ligues sont entièrement sous licence, y compris la et la , mais seuls et , en , utilisent leurs vrais noms. s'appelle ainsi Manchester Blue dans PES 2020. Alors que Barcelone est sous licence, le ne l'est pas. Les Madrilènes sont nommés Madrid Chamartin B, le reste de la ayant tous de faux noms.

PES 2020 vous permet de modifier les noms de club, les badges et les kits. Ces modifications peuvent également être enregistrées sous forme de fichiers d'options qui peuvent être exportés et importés. Des sites de fans tels que PES World les ont mis à disposition pour téléchargement, ce qui signifie que vous pouvez les télécharger et les transférer sur votre console via un périphérique USB.

FIFA 20 a également des droits exclusifs sur la Ligue des Champions et la , et a récemment ajouté les deux compétitions de clubs de la CONMEBOL : la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana, avec logos, stades et packages de diffusion.

Pour la plupart des joueurs, le Mode Carrière et la Master League sont des modes de jeu très similaires lorsque vous prenez le contrôle d'un club, en gérant des aspects clés tels que les transferts, les contrats, le dépistage et les matches eux-mêmes. Dans PES 2020, la Master League a ajouté de nouvelles cinématiques comme celles de FIFA 20 pour la signature des joueurs et la négociation des contrats.

Master League offre ainsi la possibilité de jouer en tant que manager légendaire tel que Diego Maradona ou Johan Cruyff, plutôt que d'utiliser votre propre avatar personnalisé. En plus de prendre en charge en tant que manager, le Mode Carrière vous permet également de commencer en tant que joueur spécifique, de suivre votre progression de carrière en jouant des matches, en améliorant votre classement et en gagnant des transferts vers les meilleurs clubs.

Les modes les plus populaires dans les deux jeux sont Ultimate Team et My Club.

Ces modes de jeu vous permettent de créer vos équipes de rêve. FIFA Ultimate Team (FUT) est axé sur l'ouverture des packs et le trading sur le marché des transferts et My Club vous offre un accès plus facile aux super joueurs, mais le défi consiste à vous assurer que vous pouvez gagner suffisamment pour les garder actifs dans votre équipe.

My Club est beaucoup plus simple que FUT, car il n'a pas de mécanique que vous devez apprendre, et les joueurs ne sont pas définis sur une seule position assignée. En conséquence, il est par exemple beaucoup plus facile de constituer une équipe avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans PES 2020 que dans FIFA 20.

Avec Barcelone et la Juventus sous licence PES 2020, les meilleurs joueurs du jeu sont Messi et Ronaldo, la paire recevant chacun un score global de 94.

FIFA 20 place Messi de Barcelone comme le meilleur joueur du jeu avec une note de 94 et Ronaldo du Piémonte Calcio en deuxième avec un score de 93.

Voici les 10 meilleurs joueurs du monde, selon les notes combinées des deux jeux :

Joueur Note FIFA 20 Note PES 2020 Lionel Messi 94 94 Cristiano Ronaldo 93 94 Neymar 92 92 Eden Hazard 91 91 Kevin De Bruyne 91 90 Jan Oblak 91 90 Virgil van Dijk 90 91 Mohamed Salah 90 90 Sergio Aguero 89 91 Luis Suarez 89 91

FIFA 20 et PES 2020 contiennent tous deux d'anciens joueurs notables, appelés Icônes dans FIFA 20 et Légendes dans PES 2020.

Certains de ces joueurs sont spécifiques à un jeu ou à l'autre, mais quelques-uns comme Diego Maradona, Paolo Maldini et Lothar Matthaus sont inclus dans les deux jeux.

Le duo brésilien Pelé et Ronaldo sont des ICÔNES FIFA 20 uniquement, tandis que le gardien allemand Oliver Kahn et l'Anglais David Beckham sont exclusifs à PES 2020.

Voici la liste complète de toutes les icônes et légendes de FIFA 20 et PES 2020.

L'une des meilleures améliorations de PES 2020 a été l'attention accordée aux détails concernant les graphismes. Les joueurs ont l'air réalistes et les animations sont fluides, ce qui ajoute clairement à la sensation réelle du jeu.

Les licences étendues de FIFA 20 signifient qu'ils ont des packages de diffusion pour toutes les meilleures ligues et compétitions d'Europe, ce qui signifie que jouer un match entre deux équipes de Premier League ressemble à un vrai match de Premier League.

L'article continue ci-dessous

Les deux jeux utilisent le scan 3D pour ajouter de vrais visages, chacun ajoutant de nouveaux scans de joueurs tout au long de la saison pour mettre à jour leur base de données et rendre leurs jeux plus réalistes.

Le gameplay est une grande différence entre FIFA 20 et PES 2020.

Certains joueurs aiment la sensation plus arcade de FIFA, qui est plus facile à prendre en main et à jouer pour les nouveaux venus dans le jeu. Les matches sont rapides et passionnants, mais peuvent parfois se terminer par des rencontres à haut score, contrairement à l'approche plus patiente de PES, qui vise à refléter le football réel avec son gameplay. Les deux jeux ont leurs critiques, qui préfèrent un style à l'autre, il est donc préférable d'essayer les deux pour voir quel style de jeu vous convient le mieux.