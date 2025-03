Feyenoord - Inter : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Feyenoord vs Inter

Feyenoord accueille l’Inter en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Une confrontation explosive entre audace batave et rigueur italienne.

De Kuip est prêt à frissonner. Feyenoord, miraculé face à l’AC Milan en barrages, rêve d’un nouvel exploit contre un géant de la Serie A. Mais cette fois, l’Inter Milan, machine rodée et finaliste de la C1 en 2023, se dresse sur sa route. Entre la fougue néerlandaise et la rigueur italienne, ce huitième de finale aller promet une opposition de styles captivante.

Feyenoord, l’outsider aux dents longues

Tomber une fois un club milanais en Ligue des Champions est déjà un exploit, le faire deux fois relèverait de l’incroyable. Mais Feyenoord, habité par une dynamique irrationnelle, veut écrire une nouvelle page d’histoire. Face à l’AC Milan, les Rotterdamois ont tenu bon malgré un effectif diminué et un entraîneur intérimaire. Aujourd’hui, Robin van Persie, légende du club, est à la barre. Son premier défi est immense : faire plier l’Inter.

L’instabilité a marqué la saison de Feyenoord. Blessures, changements de coach et une rotation record (36 joueurs utilisés en Eredivisie) ont mis l’équipe à l’épreuve. Mais à domicile, les champions d’Europe 1970 restent une menace sérieuse. Un seul revers en 12 confrontations face à des équipes italiennes, et surtout un passé glorieux contre l’Inter : en 2002, le club s’offrait les Nerazzurri avant de décrocher la Coupe de l’UEFA. L’histoire est un moteur, et Feyenoord compte bien s’en inspirer.

L’Inter, forteresse imprenable en Europe

Face à l’enthousiasme batave, l’Inter oppose son expérience et son imperméabilité. Huit matchs, un seul but encaissé en phase de groupes. Sous Simone Inzaghi, les Nerazzurri affichent une statistique redoutable : 60% de clean sheets en Ligue des Champions, la meilleure moyenne des entraîneurs encore en lice.

Mais derrière cette solidité, quelques signes d’usure. En Serie A, l’Inter domine, mais a laissé échapper une victoire précieuse face à Naples (1-1). L’âge moyen de son onze est le plus élevé de la compétition, et les matchs s’enchaînent à un rythme infernal. Pourtant, l’expérience est un atout : finalistes en 2023, triples vainqueurs de la C1, invaincus contre les clubs néerlandais depuis 2002… L’Inter sait répondre présent dans les grands rendez-vous.

D’un côté, une équipe imprévisible qui ne connaît pas ses limites. De l’autre, un monstre de pragmatisme, taillé pour aller loin. Feyenoord a déjà fait vaciller Milan, l’Inter saura-t-il résister ?

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Phases Finales de Kuip

Le match de l'UEFA Champions League entre Feyenoord et l'Inter se jouera à De Kuip à Rotterdam, Pays-Bas.

Le coup d'envoi est prévu à 18h45 le mercredi 5 mars, 2025 heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe Feyenoord

Avec cinq matchs disputés en seulement deux semaines, Feyenoord doit gérer une période intense, et Robin van Persie pourrait être contraint de faire appel à plusieurs jeunes talents du club. Lors du tour précédent, les jeunes Givairo Read et Zepiqueno Redmond avaient été titularisés à San Siro, mais Read sera suspendu pour cette rencontre.

Par ailleurs, les Néerlandais pourraient être privés de plus de dix joueurs en raison de blessures, parmi lesquels plusieurs cadres comme Hwang In-beom, Bart Nieuwkoop, Calvin Stengs, Gernot Trauner, Ayase Ueda, Justin Bijlow et leur capitaine Quinten Timber. Les milieux Antoni Milambo et Jakub Moder restent également incertains.

Malgré ces absences, Igor Paixao sera bien présent pour épauler Julian Carranza à la pointe de l’attaque. L’ailier brésilien traverse une période de grande forme : il a été directement impliqué sur six buts en 10 matchs de Ligue des Champions cette saison, égalant un record du club.

Infos de l'équipe Inter

Du côté de l’Inter, Lautaro Martinez mènera l’attaque aux côtés de Marcus Thuram, mais Simone Inzaghi doit composer avec plusieurs absences, notamment au poste de piston. Carlos Augusto, Matteo Darmian, Federico Dimarco et Nicola Zalewski sont tous écartés en raison de blessures musculaires, tandis que le gardien titulaire Yann Sommer est également indisponible.

Une bonne nouvelle pour les Nerazzurri : le retour possible de Stefan de Vrij. Le défenseur néerlandais pourrait être aligné face à son club formateur, offrant ainsi une option supplémentaire à Inzaghi pour solidifier sa défense.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations