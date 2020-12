Fernandes se voit comme un leader "naturel" à Manchester United

Le Portugais, Bruno Fernandes, est devenu un joueur clé de Man United et à présent il se voit même endosser le rôle du patron technique.

Bruno Fernandes se considère comme un leader «naturel» à . Porté par ses belles performances, le Portugais se sent de plus en plus en confiance chez les Red Devils.

Ce sont les qualités créatives du joueur de 26 ans qui l’ont amené à débarquer à Old Trafford. Beaucoup d'attentes pesaient sur lui lorsqu'il a signé, mais il a su se montrer à la hauteur. Ambitieux et sûr de ses qualités, il a plus que séduit en tant que recrue. United a pu profiter de ses qualités tout au long des 12 mois qui viennent de s'écouler, Fernandes ayant largement justifié les 55 millions d'euros qu'il a coûtés.

Il a parfois pris le brassard de capitaine, mais tient à souligner qu'il préfère surtout montrer l’exemple - plutôt que d’endosser le rôle de patron. Fernandes s'est exprimé sur le site officiel de United de sa capacité à inspirer les Red Devils: "Je pense que c'est quelque chose de naturel en moi. Je ne fais pas des exigences telles que "je veux être un leader ou je veux faire les choses différemment de quelqu'un ", je le fais de manière naturelle. C’est quelque chose qui fait partie de mon jeu."

«Parfois, vous devez également améliorer cette facetteparce que vous avez besoin du leadership de différents acteurs dans différents registres.Pour moi, le but est d'aider tout le monde avec ma voix quand je le peux et aussi avec mon énergie et tout ce que je fais dans le jeu pour aider l'équipe, a poursuivi l'ancien de Sporting. La chose la plus importante pour moi est d'aider mes coéquipiers de toutes les manières possibles, si c'est avec ma voix alors c'est avec ma voix, si c'est avec mon énergie alors c'est avec mon énergie."

Fernandes a contribué avec 10 buts et cinq passes décisivesà la cause United cette saison. Ses efforts ont aidé à maintenir l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer compétitive sur plusieurs fronts.

Les Red Devils ont été particulièrement forts loin de chez eux. Grâce notamment à leur milieu lusitanien, ils ont notamment enchainé quatre succès en déplacements. Une belle série qu'ils espèrent pouvoir étirer, ce samedi à . «L’esprit est bon bien sûr, mais pour moi la plupart du temps, lorsque nous revenons dans les matchs, c’est parce que nous y croyons. Nous croyons et nous nous avons confiance et je pense que c'est la chose la plus importante, a souligné Fernandes. Nous avons beaucoup de matchs maintenant et si nous réussissons bien, nous pouvons être là où nous voulons être. Nous devons donc gagner nos matchs, nous concentrer sur ce que nous devons faire et le plus important maintenant est de nous concentrer sur West Ham et de ramener trois points à la maison."