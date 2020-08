Manchester United - Copenhague (1-0 a.p.), MU s’impose malgré Johnsson

Manchester United a disposé de Copenhague en quarts de la C3. Karl-Johan Johnsson a pourtant tout fait pour qualifier les Danois.

participera en fin de semaine aux demi-finales de la . Les Red Devils ont obtenu ce privilège en disposant de Copenhague, ce lundi. Mais ce ne fut pas sans mal. Face à l’équipe danoise, les Red Devils ont été poussés dans leurs derniers retranchements. La faute à Karl-Johan Johnsson, auteur d’une prestation héroïque dans la cage adverse.

Johnsson a presque tout repoussé

L’ancien portier de a réalisé treize arrêts sur sa ligne, frustrant pendant plus d’une heure et demie tous les attaquants mancuniens. Bruno Fernandes (68e), Anthony Martial (84e et 93e) et Juan Mata (98e) ont eu les meilleures opportunités du match pour les Red Devils, mais ils ne les ont pas concrétisées à cause du mur adverse. En état de grâce, le Suédois a tout repoussé. Tout ou presque. La seule fois où il a dû céder c'était sur un pénalty sifflé par l'arbitre français Clément Turpin.

A la 94e minute, et après avoir très longtemps résisté à leurs opposants, les hommes de Solbakken ont fini par craquer. Une faute commise dans la surface par Bjelland sur Martial leur a été fatale. Bruno Fernandes s’est donné à cœur joie pour transformer la sentence et qualifier sa formation.

MU a eu très chaud

Copenhague est donc passé tout près de l’exploit. Si les Scandinaves l’avaient emporté, il n’y aurait pas eu scandale. Certes, ils n’ont pas autant frappé au but que les Red Devils, mais ils ont eu aussi des occasions franches. Bryan Oviedo a notamment manqué une opportunité en or à la 66e.

Après avoir terminé troisième de la , MU peut encore nourrir l’ambition d’embellir sa saison avec un trophée. S’ils y arrivent, Paul Pogba et consorts se souviendront qu’en ce soir de 10 aout ils ne sont pas passés très loin d’une élimination contre une vaillante équipe de Copenhague.