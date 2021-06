Ferdinand donne son point de vue sur l'avenir de Jack Grealish

L'ancien des Red Devils ne peut pas voir un rôle pour un autre meneur de jeu à Old Trafford avec Paul Pogba et Marcus Rashford dans les parages.

Rio Ferdinand admet que la présence de Paul Pogba et Marcus Rashford au sein de l'effectif de Manchester United rend "difficile" la possibilité de voir Jack Grealish être transféré chez les pensionnaires d'Old Trafford cet été en provenance d'Aston Villa. Bruno Fernandes est un autre meneur de jeu talentueux dans l'effectif des Diables rouges, Ole Gunnar Solskjaer ne manquant pas d'options dans le département de la créativité.

Il a été suggéré que des efforts seraient faits pour renforcer davantage cet effectif, Jack Grealish étant un objectif de longue date pour un poids lourd ambitieux de la Premier League, mais il n'y a pas de rôle évident de disponible pour l'international anglais de 25 ans à Manchester. Interrogé par la chaîne YouTube de l'UMM pour savoir si Manchester United devrait s'engager sur le marché pour Grealish, l'ancien défenseur des Diables rouges Ferdinand a répondu : "Toute la journée. Tout le temps, mec".

"Je ne pense pas que Bruno Fernandes soit le problème, vous avez Marcus Rashford et Paul Pogba qui jouent tous les deux à gauche et c'est là que joue Jack. Sa meilleure position est à gauche, et sa deuxième meilleure position est en n°10. Ce sont les positions où se trouvent nos joueurs les plus influents en ce moment. Je pense donc qu'il est difficile de le voir à Manchester United en ce moment. S'il quitte Villa, je ne pense tout simplement pas que ce sera à Manchester United, à moins qu'ils n'expédient un ou deux de ces garçons. Je considère que c'est un accord difficile à conclure pour Man United", a analysé Ferdinand.

Ferdinand veut voir les jeunes à l'oeuvre

L'article continue ci-dessous

Pour l'instant, Jack Grealish cherche à déposer sa patte lors d'un tournoi international majeur avec l'Angleterre. Il n'a pas joué la moindre minute lors du match d'ouverture de l'Euro 2020 des Three Lions contre la Croatie, mais pourrait avoir un rôle à ouer contre l'Écosse vendredi et fait partie de ceux que Ferdinand est ravi de voir en action. Le défenseur, ayant 81 sélections pour les Three Lions a hâte de le voir à l'oeuvre : "J'ai déjà vu Harry Kane, Rashford, Raheem Sterling dans un tournoi".

"Si je pouvais voir Jude Bellingham jouer sur la scène internationale, si je pouvais voir Phil Foden jouer sur la scène internationale, si je pouvais voir Grealish jouer sur la scène internationale, si je pouvais voir Jadon Sancho. Mason Mount est un autre de ces joueurs. Ce sont les joueurs qui m'excitent. Donnez-leur une plate-forme, donnez-leur la liberté d'aller jouer comme ils l'ont fait pour leurs clubs, et laissez-les mettre le feu à ce tournoi", a ajouté l'Anglais.

"Certains des meilleurs souvenirs de notre histoire récente de l'Angleterre ont été Wayne Rooney, 18 ans à l'Euro, Michael Owen lors d'une Coupe du monde en France à 18 ans. Libérer ces talents pour créer des ravages et surprendre de nombreuses personnes en Europe a été incroyable", a conclu Rio Ferdinand. L'ancien de Manchester United veut donc la jeunesse au pouvoir chez les Three Lions, pas sûr que Gareth Southgate ait la même réflexion à ce sujet.