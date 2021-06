Bale critique la chasse aux records à l'Euro 2020

Alors que Cristiano Ronaldo brasse des records avec le Portugal, Gareth Bale recentre le débat.

Gareth Bale a reconnu que les critiques du football devraient se concentrer sur les performances d'une équipe plutôt que sur la performance individuelle d'un joueur avant le match de championnat d'Europe du Pays de Galles 2020 contre la Turquie mercredi.

L'ailier du Real Madrid a également indiqué que ses coéquipiers gallois feront ce qu'il faut pour gagner des matchs en équipe et ne mettront pas leur ego devant le groupe.

"Bien sûr, j'ai l'expérience de jouer dans de gros matchs et des matchs hostiles", a déclaré Bale. "Mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de l'équipe qui monte. Tout le monde parle toujours de performances individuelles - individuelles ceci et cela, qui marque et qui fait quoi..."

"Mais la chose la plus importante est que nous travaillons dur collectivement en équipe, nous attaquons et nous nous battons ensemble. J'ai dit tout au long de ma carrière au Pays de Galles, que je marque ou non, que peu importe qui marque."

L'article continue ci-dessous

"Tout le monde est trop motivé par cette performance individuelle alors que vous ne pouvez rien faire sans vos coéquipiers. Nous nous concentrons uniquement sur le fait de tout faire en équipe."

Le Pays de Galles affrontera la Turquie au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan, où les supporters locaux devraient soutenir l'équipe turque, mais Bale ne se laissera pas intimider par une éventuelle atmosphère hostile.

"Je pense que c'est bien de jouer devant de grandes foules", a ajouté Bale. "Ce sera bien d'avoir cette atmosphère au stade et de revenir à un peu de normalité. Évidemment, nous préférerions jouer devant 34 000 supporters gallois, mais ce n'est pas censé être le cas.