Fenerbahçe, Rami ouvre la porte à un retour en Ligue 1

Adil Rami n'exclut pas un départ du Fener, surtout s'il s'engageait dans un club de Ligue 1...

Adil Rami joue très eu sous l'égide de son entraîneur Ersun Yanal en , lui qui a dû se contenter de 5 matchs cette saison. "Je ne suis pas d’accord avec le choix du coach mais je le respecte".

Dans un entretien au Parisien, Rami rappelle qu'il est "toujours joueur de foot" : "Je suis bien physiquement, bien dans ma tête. J’ai 34 ans mais j’ai la chance d’être arrivé tard dans le football. (…) Je demande plus de temps de jeu. Je sais que je peux apporter plus à cette équipe de Fenerbahçe."

"Avec mon entourage, on écoute. On reçoit beaucoup d’appels du Golfe, par exemple. Pourquoi pas la pour une revanche? Cela me plairait de montrer que je suis encore là, dans mon pays. Rien n’est impossible, je continue à rêver alors pourquoi pas viser l’ …", confie encore le défenseur au Parisien.

Après avoir été licencié par l’ , le défenseur central sacré champion du monde en 2018 avait, pour rappel, trouvé un nouveau challenge à Fenerbahçe.