Féminines - PSG-Lyon, Olivier Echouafni : "Pour grandir, il faut qu'on arrive à franchir ce cap"

L'entraîneur du PSG féminin était en conférence de presse à la veille du choc de la D1 entre son équipe et l'OL ce vendredi (21h) au Parc des Princes.

C'est le grand rendez-vous en D1 féminine. Le match à ne pas rater pour le PSG, relégué à deux points seulement du leader lyonnais. Vendredi soir (21 heures) au Parc des Princes, les joueuses d'Olivier Echouafni vont tenter de réaliser une grande prestation pour dominer les championnes d'Europe en titre et passer en tête du championnat. Les Parisiennes n'ont plus battu l'OL toutes compétitions confondues depuis la victoire en en mai 2018. Un défi conséquent pour la bande à Olivier Echouafni. L'entraîneur parisien aborde ce match avec beaucoup d'envie et de détermination. Il était en conférence de presse ce jeudi.

Le fait que vos attaquantes aient toutes marqué contre Issy (14-0) va-t-il leur permettre de se libérer vendredi ?

Olivier Echouafni : On l'espère. C'est vrai que face à on a moins d'occasions. C'est souvent divisé par deux ou trois par rapport aux autres matches. On se doit d'avoir une animation offensive supérieure à ce qu'on a eu contre elles par le passé. On a souvent manqué de frappes, de présence dans la surface de réparation. C'est là-dessus qu'on a essayé de s'améliorer et qu'on a travaillé depuis maintenant trois mois.

Dans quelle mesure ce qui se passe en équipe de a-t-il pu parasiter la préparation ?

Je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous, en tout cas, on n'a pas eu de parasites. On a préparé au mieux notre match même si des choses ont été dites au niveau de l'équipe de France. J'espère de tout coeur qu'elle retrouvera plus de sérénité parce qu'elle en manque cruellement et que ça fait mal de voir ça. Il faut que l'équipe de France se qualifie pour l'Euro. C'est important pour l'ensemble des clubs.

"L'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club"

Tout ce qui se passe autour d'Amandine Henry peut-il la perturber ?

En aucun cas. Amandine est concentrée, je la connais plutôt bien. C'est une compétitrice, elle sait mettre tout ça de côté pour être performante et elle le sera demain.

En quoi votre groupe a-t-il progressé cette saison ?

C'est un ensemble de choses. On est en train de réaliser l'un des meilleurs débuts de saison de l'histoire du club avec 36 buts marqués et 1 seul encaissé. On a des atouts offensifs, tout le monde est concentré aussi par l'aspect défensif. Notre banc est beaucoup plus impliqué et apporte toujours des solutions. Il y a une vraie belle concurrence et ça tire le groupe vers le haut. Les filles ont gagné en maturité et c'est primordial pour des matches comme celui de demain.

Le fait de jouer au Parc des Princes va-t-il motiver vos troupes ?

C'est quand même historique. En 18 novembre 2018, rappelez-vous : première affiche en direct sur Canal+ devant 800 0000 personnes. 20 novembre 2020. Une première historique au Parc ces Princes à domicile, ce qui n'a jamais été fait avec les féminines en championnat. C'est une véritable première et une motivation pour les filles. Je tiens à remecier l'institution, le club et les dirigeants, Nasser et Leo qui nous ont permis de jouer cette affiche au Parc des Princes. On aurait voulu avoir nos supporters. Ils nous manquent cruellement et on va tout faire pour réaliser un grand match pour eux.

Leonardo est-il venu encourager les filles ?

J'étais avec Leonardo il y a une demi-heure. Il est allé voir le groupe. Il ne sera pas là demain. C'est bien dommage mais il nous a apporté son soutien sur le dernier entraînement.

Pourrez-vous compter sur toutes vos joueuses pour cette rencontre ?

La première bonne nouvelle, c'est que tout le monde est négatif au niveau du test Covid. La deuxième, c'est qu'à part le fait que Jordyn Huitema et Ramona Bachmann ne se sont pas entraînées avec nous en début de semaine, on est au complet. Il n'y a pas de problèmes.

"Peu importe le résultat, on ne lâchera pas jusqu'à la fin"

Allez-vous enfin réussir à battre Lyon en championnat ?

Dans le sport de haut niveau, tout est possible. Il y a des séries qui s'arrêtent. Ce sont des matches avec des résultats souvent serrés. On sait que ce sont les championnes d'Europe en titre. Elles ont un statut de favorites qu'elles assument très bien, mais on travaille tous les jours, on progresse. Mon staff fait un travail remarquable avec les joueuses. Elles vont être récompensées, le plus tôt possible j'espère. On fait tout pour.

La dernière défaite contre Lyon à Paris remonte à 2015. Cela vous donne-t-il davantage de force avant ce rendez-vous ?

C'était le 21 février 2015 pour être précis. On est sur une formidable série à domicile en championnat. L'année dernière, on n'a pas pu jouer le match retour, on était très déçus. Aujourd'hui, on a à coeur d'être focalisé sur ce match. Je trouve les filles très concernées par le match et l'enjeu. Elles avancent bien et on sent qu'il y a un groupe. On est ambitieux, on a envie de grandir et pour grandir il faut qu'on arrive à franchir ce cap. Il faut répondre présent le jour J et être à 100% de ses capacités.

Est-ce un match déjà capital pour le titre ?

Tout dépendra du score après le match. De toute façon, rien ne sera terminé. Il restera un certain nombre de matches à jouer. Les filles étaient très déçues après le match nul de . On aurait dû être à égalité de points. On sait que ça se joue sur les confrontations directes aussi, mais peu importe le résultat, on ne lâchera pas jusqu'à la fin.