PSG-Lyon : où regarder le choc de la D1 féminine ?

C'est le match à ne pas louper vendredi (21 heures) en D1 Arkema. Le reçoit l'Olympique Lyonnais pour le choc de la 9e journée.

Après une large victoire 14-0 contre Issy, les Parisiennes d'Olivier Echouafni pointent à la deuxième place du classement, à deux points des Lyonnaises. Elles tenteront de s'imposer pour marquer le coup dans la course au titre.

Rappelons que le titre de championnes de n'a jamais échappé aux Lyonnaises ces 14 dernières années. Il faudra donc réaliser un semi-exploit pour Paris, même si le PSG est invaincu sur ses terres face à l'OL depuis la saison 2014-2015.

Pour l'occasion, cette rencontre entre le PSG et se disputera au Parc des Princes.

