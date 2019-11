Fekir se sent "bien" au Betis où il a "plus de responsabilités"

Dans un entretien à Footmercato, Nabil Fekir revient sur son transfert au Betis et révèle toujours suivre l'OL.

Transféré de au l'été dernier pour une vingtaine de millions d'euros, Nabil Fekir apprécie le fait d'avoir davantage de responsabilités au sein du club andalou : « Oui, j’ai un peu plus de responsabilités au Betis qu’à Lyon. Je le sens un peu. J’arrive avec un statut. Mais il y a aussi de grands joueurs au Betis. Il ne faut pas l’oublier. On est une équipe. On va faire les choses bien ».

« Ma saison se passe bien. Sur le plan des résultats, c’est un peu compliqué. C’est comme ça. Il y a des hauts et des bas dans le foot. Il faut s’accrocher et ça ira mieux (...). Je veux faire le maximum, qu’on essaye d’accrocher la meilleure place possible et ensuite on verra bien », estime aussi Fekir.

Fekir reste par ailleurs un fidèle supporter de l'OL : « Oui, bien sûr je les suis toujours cette saison. Je resterai toujours un supporter de l’Olympique Lyonnais. Je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils pourront atteindre leurs objectifs cette année », a-t-il encore révélé dans des propos accordés à Footmercato.