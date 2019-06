Federer, admiratif de Messi : "Ce que j'aime le plus c'est qu'il a toujours trois options"

Lionel Messi a de nombreux admirateurs dans le monde et Rodger Federer est l'un d'entre eux. Il s'est montré admiratif du numéro 10.

Le a exprimé son admiration pour les compétences et la vision du capitaine barcelonais et argentin sur le terrain.



"Il (Messi) a cette capacité à pouvoir tout faire lorsqu'il se retrouve face au but. Il peut la donner, il peut éliminer un adversaire ou tirer. Il a une vision complète et toujours les trois options et c'est un des rares à avoir cela ", a déclaré Federer au Financial Times.

Des déclarations qui devraient motiver le capitaine de l'Albiceleste, ayant lui-même reconnu ne pas être au meilleur de sa forme lors de la Copa America actuelle.

Cela tombe bien, dans la nuit de mardi à mercredi (2h30), c'est le qui se dressera devant Messi et ses coéquipiers pour un billet en finale de la compétition.