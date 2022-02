FCBarcelone : Laporta a refusé une fortune en crypto-monnaie

Ces propositions offraient plus d'argent que Spotify, mais le conseil d'administration les a rejetées car il ne se sent pas à l'aise avec ce secteur.

Laporta a dit non

Le club catalan a bien un partenariat avec Socios.com et Chiliz.net, offrant aux supporters des Fan Tokens qui sont un type de crypto-monnaie sportive, mais le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est senti plus en sécurité en choisissant l'offre plus basse du géant de la musique Spotify.

"C'est un secteur spéculatif, risqué, très variable et non éthique", a expliqué le conseil d'administration du club.

Cet été, le conseil d'administration de Joan Laporta a rejeté une offre de 70 millions d'euros plus un bonus de 20 % dépendant des résultats de l'équipe première masculine. Cela n'a pas suffi pour les inciter à tisser un lien plus étroit avec le secteur.

L'offre a passé les contrôles internes de Barcelone, y compris ceux du département de conformité, mais n'a convaincu ni le département commercial ni le conseil d'administration. D'autres propositions du secteur sont arrivées dans les mois qui ont suivi, mais toutes ont été rejetées de la même manière.

Outre l'argent, le FC Barcelone recherche un sponsoring en accord avec les valeurs du club, inscrites dans le soutien à la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été inclus dans les statuts du club lors de la dernière assemblée générale des membres compromis.