FC Nantes - Waldemar Kita affiche sa satisfaction à la mi-saison

Alors que les Canaris pointent à une intéressante 5ème place au classement de la Ligue 1, le président du club n'a pas caché sa satisfaction.

C'est un fait assez rare pour être souligné : au FC , et ce malgré des résultats sportifs moins clinquants ces dernières semaines, la saison 2019-20 se déroule dans une atmosphère (enfin) propice au travail. En effet, si les Canaris ont encaissé quatre défaites de rang durant l'automne, les pensionnaires de la Beaujoire, sous l'impulsion d'un Christian Gourcuff appliqué, pointent à la 5e place du classement en à la mi-saison. Satisfaisant.

"C’est l’équipe que nous avons envie de voir​"

D'ailleurs, le sulfureux président qu'est Waldemar Kita, pas vraiment du genre à afficher sa satisfaction facilement, ne s'en cache pas : le parcours du FC Nantes est bon, et l'image renvoyée par l'équipe de Christian Gourcuff est fidèle aux valeurs du club.

"Le bilan est satisfaisant malgré les deux blessures graves de Marcus Coco et Fabio. L’arrivée d’un nouveau coach avec un staff déjà en place juste avant la première journée était un pari risqué mais il s’est avéré payant. Le coach s’est rapidement intégré et le staff l’a aidé à prendre ses marques. Les joueurs ont adhéré à sa philosophie. Sa sérénité a un impact sur le travail de l’ensemble du club. Aujourd’hui, le groupe se bat à chaque match et ne lâche rien. C’est l’équipe que nous avons envie de voir et qui rend fière le FC Nantes et ses supporters, je dirais", a indiqué le dirigeant nantais pour site officiel du club.