Scandale à Nantes ! Kombouaré écarte un joueur à cause du ramadan

Antoine Kombouaré, l’entraineur du FC Nantes, a pris une décision très controversée en vue du match face à Reims.

Voilà une décision qui risque de faire couler beaucoup d’encre et générer des polémiques. Antoine Kombouaré, l’entraineur de Nantes, a osé mettre à l’écart l’un des joueurs de son équipe parce qu’il a refusé d’annuler son jeûne le jour du match.

Kombouaré écarte Hadjam de son groupe

Les Canaris défient Reims dimanche en championnat (à 15h). Leur entraineur n’aime pas que les joueurs de confession musulmane pratiquent leur religion quand il y a un match au programme. C'est pourquoi il leur a demandé de faire exception, avec l’espoir qu’ils soient le plus performants possibles une fois sur le terrain. Les joueurs concernés se sont tous exécutés, à l’exception de Jaouen Hadjem.

L’arrière algérien de 19 ans a fait savoir au technicien kanak qu’il continuerait son jeûne. Conséquence de ce choix : il ne figure pas dans le groupe des convoqués pour l’opposition face aux Champenois.

Hadjam a déjà eu à se produire cette année en observant le ramadan. C’était lundi dernier lors du match des qualifications pour la CAN entre l’Algérie et le Niger (1-0). Titulaire pour la première fois en sélection, il a joué normalement avant de pouvoir rompre le jeune en compagnie de tous ses coéquipiers à 20 minutes de la fin.

L’entraineur nantais fidèle à sa ligne directrice

Ce n’est pas la première fois que Kombouaré applique cette règle dans ses équipes. Lorsqu’il coachait le PSG, il se montrait aussi strict avec les jeunes du club. Kalifa Coulibaly, qui l’a connu à Nantes et à Paris, racontait récemment à Ouest-France qu'il ne pouvait aspirer à tenir sa place dans l’équipe s’il était en pleine jeûne : « Comme l’année passée, j’ai vécu la même situation. J’essaie de jeûner toute la semaine. Et le coach nous gère différemment pendant la semaine. Juste le jour de match, je ne le fais pas parce que ça demande trop d’efforts. »

Kombouaré a aussi à s’exprimer sur le sujet il y a quelques jours. Habile dans sa communication, il a déminé le problème en indiquant que c’est la santé des joueurs qui prime avant tout. « Je les (les joueurs musulmans de l’effectif) ai rencontrés, on a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien. Et c’est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l’équipe. »

Pour rappel, la FFF a publié un communiqué cette semaine pour s’opposer à ce qu’il y ait des interruptions de rencontre liées au ramadan. Contrairement à ce qui a été décrété en Premier League, les joueurs musulmans ayant choisi de s’abstenir et de boire pendant les matches n’auront pas la possibilité de rompre le jeune quand l’heure de l’ « Iftar » (coucher de soleil » coincide avec le déroulement d’une rencontre.