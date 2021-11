FC Barcelone : Une fortune perdue en cas d'élimination en C1

L'équipe de Xavi aborde ce match à la deuxième place du Groupe E avec 6 points, soit six de moins que le Bayern Munich (qui n'a besoin que d'un match nul sur le terrain du Dinamo Kiev pour passer au tour suivant). En cas de victoire contre Benfica, le Barça se qualifierait comme deuxième, tandis qu'en cas de match nul ou de défaite, tout serait à résoudre lors de la sixième journée, à savoir un déplacement à Munich, un scénario que Xavi voudra certainement éviter à tout prix.

Barcelone et le prix à payer en cas de non qualification pour les huitièmes de finale

L'article continue ci-dessous

Ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions serait un coup de massue pour Barcelone. Le club est déjà à court d'argent - aller le plus loin possible en Ligue des champions lui rapportera des fonds dont il a plus que jamais besoin et pour lesquels il a prévu un budget. S'ils terminent troisièmes, ils resteront dans la compétition européenne et rejoindront l'Europa League au stade des 32e de finale. Mais le prix à payer est loin d'être le même.

Le Barça a gagné deux fois et perdu deux fois lors de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison. L'UEFA distribue 2,8 millions d'euros de prix pour chaque victoire et 930 000 euros pour un match nul tout au long du tournoi. Le Barça peut donc théoriquement gagner un maximum de 5,6 millions d'euros grâce aux résultats obtenus lors du reste de la phase de groupes. Cela signifie toutefois qu'il faut battre Benfica et le Bayern, lors de la sixième journée. Même s'ils ne gagnent qu'un seul de ces matchs, ils auront fait assez pour se qualifier pour les huitièmes de finale - et gagner le prix en espèces correspondant.

En se qualifiant pour les huitièmes de finale, le FC Barcelone gagnera 9,6 millions d'euros et plus il ira loin, plus il gagnera d'argent. Une qualification pour les quarts de finale rapporterait 10,6 millions d'euros supplémentaires.