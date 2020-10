FC Barcelone, Ter Stegen et son épineuse demande d'être le gardien de but le mieux payé du monde

L'agent de l'allemand demandait 24 millions d'euros net par saison pour prolonger et a maintenant réduit ses prétentions à 18 par an.

"Je veux être le gardien de but le mieux payé du monde." C'est l'exigence que Marc-André Ter Stegen a demandé au conseil d'administration du depuis plusieurs mois. Au cours des deux dernières années, l'entourage du gardien de but allemand a mis la pression au Barça, lui faisant savoir qu'il avait deux prétendants très intéressés à l'idée de le signer. En premier lieu, est apparu le et plus tard la Turin, qui aimeraient recruter le portier allemand. Avec deux équipes impliquées, le Barça savait que renouveler le gardien de but serait difficile. Surtout parce que lorsque les négociations ont commencé avec Barcelone, selon Goal, René vom Bruch, l'agent de Ter Stegen, a réclamé 24 millions d'euros nets par saison pour son client.

Ter Stegen demandait 24 millons par an ... et maintenant 18

Cependant, le déclenchement de la pandémie a fini par refroidir l'intérêt de la Juventus et du Bayern Munich, qui, conditionnés par des pertes économiques, ont oublié leur intérêt pour Marc André Ter Stegen. Le conseil d'administration du Barça a alors compris que l'agent du gardien abaisserait ses demandes concernant le renouvellement d'un contrat qui expire le 30 juin 2022. Des sources proches du club du Barça confirment à Goal que le but allemand a désormais revu ses requêtes pour prolonger, passant des 24 millions initiaux à 18 nets.

Si le Barça est d'accord, cela fera de l'Allemand le gardien de but le mieux payé du monde et le deuxième joueur avec la masse salariale la plus élevée de l'équipe, derrière Lionel Messi. Malgré le fait que le club et le gardien insistent sur le fait que tout est sur la bonne voie, conclure l'affaire n'est pas facile : payer Ter Stegen 18 millions nets par saison, dans un nouveau contrat jusqu'en juin 2025, ne sera pas facile. Les deux parties espèrent sceller un accord, mais les jours passent et bien que les parties insistent sur leur bonne volonté, le renouvellement n'a toujours pas lieu.

Un salaire hors marché et une rénovation épineuse

La prolongation de Ter Stegen, joueur important du Barça, se complique et s'annonce comme un poison pour le club catalan. Le motif ? La situation économique du FC Barcelone. Le conseil du Barça, qui traverse l'un de ses pires moments de popularité, devra trouver la formule pour satisfaire le gardien allemand. Il devra le faire sachant qu'il a réduit le budget, que la masse salariale du personnel est trop élevée, que le club a dépassé la limite de sa masse salariale et sachant qu'il a demandé au personnel de baisser à nouveau le salaire. Certains dirigeants considèrent que Ter Stegen doit être renouvelé de toute urgence car il est un pilier stratégique du Barça pour le futur. Cependant, d'autres voix au sein du conseil estiment que, bien que le renouvellement de Ter Stegen soit une priorité, le club ne peut pas être hypothéqué avec un élément qui, pour le moment, est complètement hors du marché et n'est pas courtisé par plusieurs clubs.

Marc-André Ter Stegen, qui n'est pas intervenu dans les conversations des quatre capitaines avec la direction de l'entité du Barça pour baisser son salaire lorsque le Covid-19 a éclaté en mars dernier, espère que le Barça cédera à ses revendications économiques. L'allemand arrivé en 2014, signé jusqu'en 2019, renouvelé en 2017, a un contrat jusqu'en 2022 et veut continuer jusqu'en 2025. Il a été opéré le 18 août par le Dr Ramon Cugat pour l'inconfort qu'il a subi au tendon rotulien de son genou droit et continue de travailler à son rétablissement. Le club et lui sont tous deux prêts à parvenir à un accord, mais la prolongation de contrat n'est pas encore signée.