FC Barcelone, Setien : "Mon dernier match ? Cela ne m'est pas passé par la tête"

L'entraîneur des Catalans a analysé le duel contre Naples dans lequel une bonne partie de son avenir à Barcelone se joue.

Tenu en échec à au mois de février (1-1), le va devoir l'emporter ou faire match nul sans prendre le moindre but pour se qualifier pour le Final 8 à Lisbonne. Le Barça n'a pas le droit à l'erreur ce samedi. Les Catalans, deuxièmes en , doivent sauver leur saison avec un beau parcours en . Et ce match est d'une importance cruciale notamment pour Quique Setien, dont l'avenir serait compromis en cas d'élimination aussi tôt dans la compétition.

L'ancien entraîneur du n'a pas réussi à conserver le titre de champion d' alors que le Barça était en tête du championnat lors de la reprise suite à l'interruption de la saison. Néanmoins, en conférence de presse, Quique Setien a préféré afficher de la confiance concernant son futur. L'entraîneur du FC Barcelone ne pense pas qu'il va diriger sa dernière rencontre sur le banc des catalans face à Naples : "Je n'ai jamais pensé que demain soit mon dernier match, nous avons préparé le match en pensant que nous allons continuer".

Setien prudent avec Ousmane Dembélé

"La composition de demain est quasiment décidée depuis quelques jours, la position de certains joueurs peut varier, mais la composition est décidée. Nous avons réfléchi à tout, et évalué depuis longtemps quelle était la meilleure option pour jouer ce match et nous avons pris une variante qui ne signifie pas que nous ne pouvons pas la changer à un moment donné du match; c'est une équipe qui peut nous blesser avec le ballon, combine bien, a grandement amélioré ses possessions, une défense très disciplinée. Ce sera une fête avec des alternatives", a ajouté l'entraîneur du Barça.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Le technicien espagnol se méfie du club italien : "Naples s'est amélioré depuis le match où nous les avons affrontés, ils ont amélioré de nombreux aspects, ils ont progressé, Gattuso a donné beaucoup plus la possession à l'équipe, en ce moment ils défendent très bien et savent attaquer et faire des dégâts. Nous avons étudié Naples à fond et nous essaierons de minimiser ce potentiel et le bon moment dans lequel il se trouve. (...) L'identité et l'ADN du Barça n'ont pas été perdus, depuis notre arrivée, nous avons essayé de contribuer à certaines choses que nous pensions devoir apporter en accord avec l'identité de Barcelone."

Quique Setien a fait un point sur les absents : "Ousmane Dembélé ? Nous avons réfléchi à la possibilité de le convoquer, mais malheureusement les entraînements qu'il a pu faire avec le groupe sont très peu nombreux, il n'est pas avec une grande confiance et je pense que la meilleure décision est de ne pas le prendre. Arthur ? Je lui ai parlé avant son départ, la réalité est qu'à partir de là je ne lui ai plus reparlé, ce que j'ai su est passé par le club, j'aurais aimé que ce soit différent mais pas je ne peux rien dire de plus".