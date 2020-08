Bartomeu : "Messi prendra sa retraite 'dans 3-4 ans' en tant que joueur du Barça"

Le président du club s'attend à ce que la star du Barça prolonge son contrat et termine sa carrière au Camp Nou.

Lionel Messi prendra sa retraite en tant que joueur de Barcelone dans "trois ou quatre ans", selon le président du club, Josep Maria Bartomeu. Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, a un contrat avec les pensionnaires du Camp Nou allant jusqu'à la fin de la saison 2020-21, mais Bartomeu a déclaré le mois dernier qu'il s'attendait à ce que la superstar signe une prolongation. Le joueur de 33 ans a été lié à un retour à son club d'enfance, les Newell's Old Boys, avant de raccrocher ses crampons.

Cependant, Bartomeu ne doute pas que le meilleur buteur de l'histoire du Barça mettra fin à sa carrière avec le géant catalan, ce qui pourrait arriver d'ici 2023. "Ce n'est pas seulement moi qui le dis. Messi le dit lui-même, qu'il veut terminer sa carrière de joueur professionnel à Barcelone et c'est le seul club pour lui", a déclaré Bartomeu à beIN SPORTS. "Je ne doute pas que lorsqu'il terminera sa carrière de footballeur dans trois ou quatre ans, ce sera ici à Barcelone".

Bartomeu confiant dans le dossier Ter Stegen

"Messi est très clair. Il est ici depuis qu'il est enfant. Il connaît les couleurs et il fait partie de l'histoire du club. C'est le meilleur joueur du monde. Pas seulement en ce moment, mais dans l'histoire du football. Il est à Barcelone et a clairement indiqué qu'il voulait rester ici", a ajouté le président du Barça. Une autre priorité pour Bartomeu est de prolonger le gardien de but Marc-André ter Stegen avec un nouveau contrat, car il ne reste que deux ans à l'Allemand sur son bail actuel.

"Marc est un excellent joueur et une personne excellente, il l'a toujours montré en tant que gardien de but", a déclaré Bartomeu. "Avec la situation actuelle avec le Covid-19, Ter Stegen a déclaré : 'Espérons que tout sera plus calme pour en parler à l'avenir'. Mais son avenir est de prolonger avec le Barça. Nous avons un gardien pour de nombreuses années car il est jeune. Quand tout passera, nous discuterons avec Marc pour finaliser son renouvellement".

Bien qu'ils n'aient pas encore joué de match pour le Barca, Francisco Trincao et Pedri ont été liés à des départs du Camp Nou lors du mercato estival. Trincao serait dans le viseur de , tandis que le aurait un intérêt pour Pedri. Mais le président du Barça n'a pas l'intention de vendre l'un de ces deux joueurs alors que le Barça se prépare pour l'avenir avec une nouvelle génération de talents. "Trincao et Pedri ne sont pas à vendre", a-t-il déclaré. "Ce sont des jeunes joueurs arrivent qui seront les stars dans quelques années."