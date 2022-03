FC Barcelone : Sergi Roberto vers un départ

Le contrat du Catalan avec le FC Barcelone expire à la fin de cette saison, mais les négociations pour le renouveler sont au point mort et ne semblent pas vouloir reprendre.

Sergi Roberto partant

Le joueur polyvalent est toujours blessé mais souhaite continuer à jouer à Barcelone. Le club lui a proposé un contrat en décembre, un contrat de deux ans avec un salaire inférieur à celui qu'il touchait auparavant. Mais il y a eu un désaccord sur les variables et c'est tombé à l'eau.

Le joueur de 30 ans a fait toute sa carrière à Barcelone et a fait 316 apparitions avec la première équipe du club, marquant 12 buts et fournissant 37 assistances. Cette saison, il a fait 12 apparitions pour un total de 567 minutes, avec deux buts et une passe décisive.

Le FC Barcelone tente de rafraîchir son effectif à l'aube d'une nouvelle ère. Sous la houlette de Xavi Hernandez, le club s'est constamment amélioré et occupe actuellement la troisième place de la Liga.