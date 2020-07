FC Barcelone, Samuel Umtiti poussé vers la sortie cet été ?

Trop souvent blessé, le défenseur central français pourrait être prêté ou vendu par le club catalan cet été.

Samuel Umtiti n'aperçoit pas la lumière au bout du tunnel. Depuis son titre de champion du monde remporté avec l'équipe de en 2018, le défenseur central français vit un véritable calvaire. La carrière de l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais est énormément perturbée par les blessures l'empêchant de se battre pour une place de titulaire dans son club, en Catalogne, alors qu'il formait un duo performant avec Gérard Pique.

Contraint de faire face aux blessures à répétition de Samuel Umtiti, le a décidé de recruter Clément Lenglet au , il y a plus d'un an, afin d'avoir davantage de profondeur à ce poste tout en espérant un retour de l'ancien défenseur de l'OL à son meilleur niveau mais surtout en bonne santé. Que nenni. Après avoir disputé seulement quatorze matches de la saison dernière, Samuel Umtiti a connu une saison tout autant haché et compte seulement treize matches de championnat à son actif.

Un avenir en ?

Du haut de ses 26 ans, Samuel Umtiti voit désormais son avenir au Barça s'écrire en pointillés. En effet, selon les informations de Sport, le FC Barcelone aurait perdu patience avec le défenseur central français et compterait le vendre cet été. Le club catalan n'est pas contre prêter le défenseur central de 26 ans. Mais d'après le quotidien espagnol, une chose est sûre, Samuel Umtiti ne sera pas dans l'effectif du FC Barcelone pour la saison prochaine.

Les Blaugrana ambitionnent de recruter un autre défenseur central de haut niveau afin de le mettre en concurrence avec Clément Lenglet et Gérard Pique. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Samuel Umtiti, actuellement blessé au genou, sera donc sur le marché cet été. Et malgré ses blessures récurrentes, plusieurs clubs seraient attentifs à sa situation. Si était annoncé comme un potentiel acquéreur du Français l'été dernier, quatre clubs de aimeraient le voir débarquer chez eux.

Le , , la et l' seraient les clubs intéressés à l'idée de s'attacher les services de Samuel Umtiti. Si l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais quitte le FC Barcelone cet été, ce serait une triste fin d'aventure en Catalogne pour le joueur de 26 ans qui avait si rapidement conquis son monde en Catalogne. Peu importe où évoluera la saison prochaine Samuel Umtiti, la seule chose à souhaiter à l'international français c'est qu'il puisse faire de nouveau une saison pleine.