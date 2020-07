Pas de départ prévu pour Ousmane Dembélé

L’attaquant français Ousmane Dembélé n’a nullement l’intention de changer d’air durant le mercato en cours.

Ousmane Dembélé connait une saison difficile au , marquée par un rendement insuffisant (1 but marqué) et aussi des soucis physiques récurrents. L’ancien rennais traverse une passe délicate, mais ce n’est pas pour autant qu’il songe à un départ. Loin s'en faut.

À en croire El Mundo Deportivo, l’ancien rennais est décidé à retrouver les terrains rapidement et regagner sa place au sein de l’équipe. Alors que des rumeurs laissent croire qu’il pourrait être vendu, lui ne pense pas une seconde à une aventure ailleurs. Il a toujours en tête l’idée d’honorer son contrat avec les Blaugrana, qui expire en 2022.

De retour sur les terrains dès le mois d’aout ?

Opéré du tendon proximal du biceps fémoral en février dernier, Dembélé devrait normalement effectuer son retour à la compétition en aout prochain. Il espère ainsi jouer un rôle dans la dernière phase de la Ligue des Champions puisque le Barça est qualifié pour les 8es de l’épreuve.

À son retour, Dembélé n’aura pas la tâche facile pour regagner sa place dans le onze. En plus des incontournables Luis Suarez et Lionel Messi, il est aussi confronté à la concurrence d’Antoine Griezmann, d’Ansu Fati et de Martin Braithwaite dans son secteur. Les places sont donc très chères au sein de l’attaque blaugrana.