FC Barcelone, Ronald Koeman encense Antoine Griezmann

L'entraîneur du FC Barcelone a encensé l'international français auteur d'un doublé contre Villarreal et a évoqué la course au titre.

Le FC Barcelone est plus que jamais encore en vie dans la course au titre en Liga. Grâce à son succès contre Vilarreal dimanche en fin d'après-midi et à la défaite de l'Atlético Madrid, le club catalan, qui compte un match en retard en Liga, peut espérer reprendre la tête du championnat en cas de victoire lors de cette rencontre. Le FC Barcelone peut remercier Antoine Griezmann, auteur d'un doublé contre Villarreal, ayant permis à son équipe d'assurer les trois points.

Après la rencontre, Ronald Koeman a encensé l'international français : "Le premier but de Griezmann était la clé. Un but génial et fantastique d'Antoine. Il a donné beaucoup de confiance à l'équipe pour contrôler et jouer et a empêché Villarreal de prendre le contrôle du match. J’ai toujours été ravi de lui, de son travail. Il améliore sa finition et il a joué un rôle majeur. Cela nous donnera confiance, lui et nous. Nous avons besoin de joueurs comme lui".

Ronald Koeman a déclaré par la suite que son équipe avait été anéantie par un calendrier très chargé. Les Catalans ont disputé 48 matches depuis le début de la saison en septembre, totalisant six matches en Coupe du Roi et deux en Supercoupe d'Espagne en plus de leur engagement régulier en championnat. En effet, si Barcelone avait négocié son huitième de finale de Ligue des champions, ils auraient déjà accumulé 50 matchs pour la saison. C'est une situation qui, selon Koeman, doit être examinée.

"Chaque victoire est un pas vers le titre"

"Nous avons beaucoup joué. Nous avons fait des voyages à l'extérieur, avec du temps supplémentaire, en particulier dans la Coupe du Roi. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie et nous nous battons pour la Liga pour notre état d'esprit, pas avec notre situation physique. Je sais que les télévisions sont importantes et nous devons l'accepter, mais nous devons parler du calendrier de la grande équipe", a avancé l'entraîneur du FC Barcelone.

Avec la Coupe du Roi déjà remportée, le FC Barcelone est à d'un doublé avec la Liga dans le viseur et est passée à la troisième place dimanche, à égalité de points avec le Real Madrid, deuxième, et avec un match en moins. Malgré une fatigue physique, Ronald Koeman pense que le titre est toujours accessible : "Je n'ai jamais dit que le doublé était impossible, mais je pense que lorsque vous n'êtes pas le leader, vous devez prendre match par match".

"Il nous reste six matches, nous y sommes, l'équipe veut remporter un autre grand titre. Prendre match après match c'est le meilleur moyen de gagner ce championnat. Chaque victoire est un pas en avant. Chaque match est difficile. Nous avons bien réagi au but encaissé, en créant des occasions. Nous étions fatigués dans la dernière ligne droite, mais nous avons bien défendu", a conclu l'ancien sélectionneur des Pays-Bas. Le Barça a encore six matches à jouer, dont un match à domicile potentiellement décisif avec le leader de l'Atletico Madrid le 8 mai.