FC Barcelone : retour tardif pour Ansu Fati

Le FC Barcelone va jouer la sécurité avec Ansu Fati. Fati est revenu d'une grave blessure au genou plus tôt cette saison, mais il a depuis subi un revers musculaire.

Le jeune homme a manqué les cinq derniers matchs du FC Barcelone avec sa dernière blessure, et il semble que le club soit plus que désireux de le voir en manquer encore plus.

Selon Mundo Deportivo, le Barça, comme pour le jeune milieu de terrain Pedri, est prêt à donner à Fati tout le temps dont il a besoin pour se rétablir complètement.

Fati est l'un des talents les plus brillants de la génération actuelle, et compte tenu de sa récente malchance avec les blessures, le Barça ne veut pas prendre de risques.

L'article continue ci-dessous

Selon le rapport, les Blaugrana pourraient même être prêts à attendre jusqu'en janvier pour que Fati revienne, si cela signifie qu'il sera en meilleure forme quand il reviendra.

Le Barça a trois matchs compétitifs avant la fin de l'année, contre Osasuna, Elche et Séville, et il pourrait être logique que Fati ait plus de temps pour retrouver sa pleine forme, étant donné qu'un seul de ces matchs devrait être trop difficile.

Xavi Hernandez pourra alors se réjouir de retrouver deux de ses plus grands talents au cours de la nouvelle année, lorsque Fati et Pedri seront probablement de retour en action.