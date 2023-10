FC Barcelone - Real Madrid : Diffusion Tv et en clair, streaming et compos probables

Le FC Barcelone défie le Real Madrid pour le premier Clasico de la saison. Diffusion, streaming et compos probables

Samedi est un jour spécial en LaLiga puisque nous avons notre premier Clasico de la saison 2023-24 avec le FC Barcelone qui reçoit son éternel rival, le Real Madrid. Ces matchs sont toujours des événements importants - il s'agit de leur 255e rencontre officielle, le Real Madrid ayant remporté 102 victoires contre 100 pour le Barça et 52 nuls - et c'est encore plus vrai à l'approche de leur affrontement à Montjuic.

Même si le match aura lieu au Stade olympique en raison des travaux de rénovation du Camp Nou, l'ambiance sera tout aussi électrique. L'équipe locale en aura bien besoin pour s'imposer. Non seulement le Real de Carlo Ancelotti est en tête du classement après 10 journées, le Barça n'étant qu'à un point derrière lui, mais les Blancos ont dominé les dernières rencontres, battant Barcelone 4-0 en demi-finale retour de la Coupe du Roi et remportant trois de leurs quatre derniers matches à l'extérieur face à l'équipe de Xavi.

Cela dit, le Barça, champion en titre de la Liga, espère rééquilibrer la rivalité ce week-end. Comment les deux équipes se comporteront-elles samedi ? Quelle est la forme de chaque équipe ? Y a-t-il de bons paris à faire ? Quels seront les joueurs clés qui auront un impact sur le résultat final ? Et qui, selon nos experts, va gagner ?

La saison dernière, le butin a été partagé, mais le Barça aura l'impression de l'avoir emporté en battant Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne et une nouvelle fois au Camp Nou sur la route du titre de LaLiga 2022-23. Les Madrilènes, qui avaient remporté le match de championnat de la saison dernière à Santiago Bernabéu, ont répondu par une victoire écrasante de 4-1 sur l'ensemble des deux matches en demi-finale de la Coupe du Roi. Depuis, des changements sont intervenus de part et d'autre de la ligne de démarcation.

L'attaquant vedette de Madrid, Karim Benzema, est parti en Pro League saoudienne. Carlo Ancelotti s'est donc appuyé sur Vinicius Jr. et sur la recrue de 100 millions d'euros, Jude Bellingham, qui a fait un début de carrière fulgurant avec le club. Par ailleurs, Ancelotti commence à se passer du milieu de terrain vétéran Luka Modric, tandis que Fran García, Joselu et Kepa Arrizabalaga sont également arrivés cet été. Ce dernier a remplacé le gardien Thibaut Courtois qui, comme Eder Milito, souffre d'une longue blessure au ligament croisé antérieur.

De son côté, le Barça tente d'évoluer sous la houlette de Xavi Hernandez. La solidité de sa défense lui a permis de remporter la LaLiga cette saison, mais Xavi veut améliorer l'attaque. João Cancelo, João Félix et Ilkay Gündogan ont tous rejoint le club cet été pour l'aider à atteindre cet objectif. Le milieu de terrain Oriol Romeu et le défenseur Iñigo Martínez ont également signé cet été, après les départs de Sergio Busquets, Jordi Alba et Ousmane Dembélé (entre autres). Depuis, le club a entamé une saison sans défaite, avec des hauts et des bas, et aborde le match de samedi avec un point de retard sur le leader de la Liga, Madrid. -- Sam Marsden

Comment se présentent le Barça et le Real Madrid depuis le début de la saison ?

Le Real Madrid aborde ce Clasico en tête du classement, avec huit victoires, un match nul (1-1 samedi à Séville) et une seule défaite, même si cette dernière, 3-1 face à l'Atlético dans le derby de Madrid, a fait mal. L'équipe a la meilleure défense de la Liga, avec sept buts encaissés en dix matches, mais elle a du mal à marquer des buts. Gérone, l'Atlético de Madrid et le Barca ont tous marqué plus de buts que les 21 madrilènes. Les Madrilènes ont trop misé sur les performances de Jude Bellingham (huit buts) et si Joselu a été à la hauteur (cinq buts), ni Vinícius Júnior (deux buts, après un mois d'absence pour cause de blessure) ni Rodrygo Goes (un but) n'ont fait assez d'efforts.

Diffusion :

Le match Barça - Real Madrid (Liga) sera diffusé en direct le 28 octobre 2023 à 16h15 sur BeIn 1 et sur le service de streaming BeinConnect.

Les compos probables du Clasico

FC Barcelone :

Ter Stegen ;

Cancelo, Araujo, Martinez, Balde ;

Gavi, Romeu, Gundogan ;

Yamal, Lewandowski, Felix

Real Madrid :

Kepa ;

Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga ;

Valverde, Tchouameni, Kroos ;

Bellingham ;

Rodrygo, Vinicius