FC Barcelone, Rakitic vide son sac : "C'est dur"

Le milieu du Barça reconnait qu'il a discuté avec ses dirigeants pour partir l'été dernier et le fera de nouveau si sa situation n'évolue pas.

Titulaire indiscutable au la saison dernière, Ivan Rakitic a vu plusieurs portes de sortie s'offrir à lui cet été, mais l'international croate, ambitieux, voulait poursuivre sa route en Catalogne. Du moins c'est ce qu'il paraissait de l'extérieur étant donné que le Croate aurait notamment longtemps mis son véto pour rejoindre le dans le cadre d'un possible échange avec Neymar, selon la presse espagnole.

Mais Ivan Rakitic connaît un début de saison compliqué. L'arrivée de Frenkie De Jong a redistribué les cartes au milieu de terrain, tandis qu'Arthur est désormais mieux adapté au football européen et est également monté dans la hiérarchie dans l'entrejeu. Résultat, Ivan Rakitic est apparu seulement cinq fois en et une fois en , mais a été titularisé une seule fois sur ces six matches. Un bien mince bilan pour l'international croate. Dans un entretien accordé à 24sata, Ivan Rakitic a confessé qu'il a discuté avec ses dirigeants l'été dernier avant de rester mais pourrait changer son fusil d'épaule rapidement.

"Si la situation ne change pas, nous devrons parler avec les dirigeants"

"Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant. Cela a été difficile et c'est dur parce que je veux jouer et pas seulement faire partie de l'équipe. Je ferai de mon mieux pour essayer de changer les choses lors des prochains matches. Il me reste deux ans de contrat et il n’y a pas de meilleur endroit que Barcelone pour jouer, le meilleur club du monde, mais j’ai besoin de jouer et de ne pas apprécier seulement les promenades en ville et sur la mer" , a admis le Croate.

"La vérité est que j'ai parlé aux gens du club. Tout le monde savait que j'avais d'autres options, ce n'était pas un secret. Je veux toujours le meilleur pour le FC Barcelone, mais je veux me battre pour que l'équipe voie que je suis prêt à être sur le terrain quand ils ont besoin de moi. Je tiens à remercier l'amour des supporters ce week-end. Mais si je vois que rien ne change, alors nous devrons nous asseoir et parler", a ajouté le milieu de terrain du FC Barcelone.

Ivan Rakitic est revenu sur son absence en sélection croate et a été blessé par les commentaires à ce sujet : "Personne n'a plus d'amour pour la que moi. J'ai quitté la , le pays qui m'a tout donné ... Mais mon coeur bat pour la Croatie, mon amour est maximal. Je pensais que la meilleure chose à faire pour moi et pour l'équipe était de me vider l'esprit et de me préparer à cent pour cent. Je ne voulais pas être de mauvaise humeur envers mes collègues. Je pensais que c'était mieux pour moi et l'équipe d'essayer de vider mon esprit et de me préparer à 100% ".