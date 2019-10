Barça, la femme de Rakitic s'indigne sur Instagram

La femme d'Ivan Rakitic s'indigne du manque de temps de jeu au Barça de son mari via les réseaux sociaux.

La situation d'Ivan Rakitic à Barcelone est délicate, surtout si l'on considère que le Croate fait partie intégrante des plus récents triomphes européens et nationaux des Blaugrana. L'épouse du joueur a pris sa défense, estimant qu'il n'est pas très bien traité au Barça.

Pour rappel du contexte, Ernesto Valverde ne compte plus sur l’ancienne star de Séville, c’est clair, et il n’a pratiquement plus joué depuis l'été dernier.

À la suite de la victoire du Barça sur en , Raquel Mauri, la compagne du joueur, s'est lancée sur une longue tirade enflammée sur Instagram :

"Malgré tout, tu ne baisses pas les bras, tu es un exemple de persévérance, de sagesse et de professionnalisme", a-t-elle louangé. "Pour tout cela, je t'aime, tu es génial et personne ne peut changer cela."