FC Barcelone - Naples : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le FC Barcelone accueille Naples, mardi soir, pour une place en quarts de finale de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Les dernières rencontres des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions se disputent cette semaine. Pour cette échéance, le FC Barcelone sera au rendez-vous avec les Italiens de Naples, ce mardi 12 mars 2024. Le match a lieu au stade olympique Lluís Companys.

Barça - Naples, enfin l’année des Catalans ?

Après avoir terminé leader du groupe H devant le FC Porto lors de la phase de poules, le FC Barcelone a été tiré au sort avec les Italiens de Naples en huitièmes de finale de Ligue des champions. S’ils ont réussi à faire un match nul (1-1) au match aller en Italie, les hommes de Xavi Hernandez compteront sur leurs supporters à domicile cette fois-ci pour aller chercher la qualification.

Alors qu’ils n’ont plus retrouvé les quarts de finale depuis la saison 2019-2020 où ils ont été douchés et éliminés par le Bayern Munich (2-8), les Barcelonais envisagent d’atteindre cette étape de la compétition cette année non seulement pour le bien du club, mais aussi pour honorer Xavi Hernandez, qui a annoncé son départ en fin de saison. Les cinq dernières sorties des Culés toutes compétitions confondues, sont soldées par trois victoires et deux matchs nuls.

De l’autre côté, les Napolitains qui avaient fini 2es derrière le Real Madrid lors de la phase de groupes, ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin. Quarts de finaliste la saison dernière où ils ont été éliminés par l’AC Milan (1-0 et 1-1), les Partenopei veulent atteindre veulent atteindre l’étape pour la deuxième année consécutive. Septièmes de Serie A italienne, les hommes de Francesco Calzona sont moins convaincants ces dernières semaines avec trois matchs nuls et deux victoires en 5 sorties toutes compétitions confondues dernièrement.

Horaire et lieu du match

FC Barcelone – Naples

8es de finale retour/Ligue des Champions

Lieu : Stade olympique Lluís Companys

A 21h française

Les compos probables du match FC Barcelone - Naples

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Martinez, Cancelo – Christensen, Gundogan, Romeu – Yamal, Lewandowski, Joao Felix

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Oliveira – Anguissa, Lobotka, Traoré – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Sur quelle chaîne suivre le match FC Barcelone - Naples

La rencontre entre le FC Barcelone et Naples sera à suivre ce mardi 12 mars 2024 à partir de 21 heures sur Canal + Foot et RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, My Canal et RMC Access.