FC Barcelone, Montanier : "Griezmann a besoin de s'amuser"

Ancien entraîneur de l'international français à la Real Sociedad, Philippe Montanier a jugé la situation d'Antoine Griezmann au Barça.

La situation et l'état de forme d'Antoine Griezmann au alerte les observateurs du football français. Arrivé en Catalogne à l'été 2019, Antoine Griezmann n'a jamais réussi à trouver sa place chez les Blaugrana. Si lors de la première saison, l'ancien de l'Atletico Madrid était à la peine en club, mais s'en sortait bien en sélection, c'est moins le cas cette saison. Le manque de confiance et le niveau de Griezmann s'illustrent aussi lors de ses matches chez les Bleus. Et forcément, plusieurs observateurs tirent la sonnette d'alarme.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, Philippe Montanier, ancien entraîneur d'Antoine Griezmann à la , a jugé la situation de son ancien protégé au FC Barcelone. Celui qui l'a aidé à exploser dans le pays basque estime que l'international français n'est pas mis dans les meilleures conditions : "Antoine a besoin de s’amuser, de jouer et de plaisanter pour donner sa pleine mesure. Ce n’est pas l’impression que ça donne…".

Olhats et Lizarazu défendent aussi Griezmann

"Antoine, tout le monde l’adore. En plus de tout son talent, il est très persévérant, travaille beaucoup, se met toujours au service de l’équipe. Et il n’a aucun problème d’ego. On l’a bien vu chez les Bleus. Quand Kylian Mbappé est arrivé, il lui a tout de suite fait la place. Il est arrivé au mauvais moment dans un Barça en crise. Parfois, certaines belles fleurs étouffent un peu les autres…", a ajouté l'entraîneur du .

Philippe Montanier n'est pas le seul à avoir pris la défense d'Antoine Griezmann cette semaine. Dans les colonnes de Football, l'ancien entraîneur de la Real Sociedad avait déjà affiché son soutien à l'international français, tout comme son ancien conseiller, Eric Olhats, et Bixente Lizarazu. L'ancien latéral gauche du Bayern a conseillé à son compatriote de changer d'air : "Il faut être capable de dire stop. Franchement est-ce que ça vaut le coup d'insister ? La situation a trop duré. Et attention, ça pourrait même avoir un impact pour l'équipe de France. Il ne doit plus s'infliger ces souffrances-là, il doit aller ailleurs. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de retrouver un meilleur environnement pour s'épanouir. C'est trop le bordel au Barça. Il faut partir".

L'ancien conseiller d'Antoine Griezmann avait de son côté jeté la pierre à Lionel Messi : "Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout. Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon oeil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit t’es avec lui, soit t’es contre lui. La saison dernière, à l’arrivée d’Antoine, Messi ne lui parlait pas, ne lui filait pas de ballon. Il a créé un vrai traumatisme pour une adaptation plus que négative. Ç’a forcément laissé des traces. C’était évident et visible, tout ça".