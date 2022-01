FC Barcelone : Mingueza vers la sortie

Les Blaugrana n'ont pas encore donné de réponse à Valence, qui veut signer le défenseur sans obligation d'achat incluse.

Mingueza vers un départ

Mingueza est un jeune joueur polyvalent, mais il a perdu de son importance au Camp Nou depuis que Ronald Koeman a perdu son poste et a été remplacé par Xavi. Il n'a pas joué dans quatre des six derniers matches de Barcelone. Valence apprécie le fait qu'il puisse jouer à la fois comme arrière droit et comme défenseur central.

Mingueza, 22 ans, a fait toute sa carrière à Barcelone, qu'il a rejoint à l'âge de huit ans en provenance de Santa Perpetua. Il a fait ses armes au Barça B avant de rejoindre l'équipe première au début de la saison dernière sous la direction de Koeman.

Il rejoindrait une équipe de Valence qui est actuellement dixième au classement du championnat, avec onze points d'avance sur la zone de relégation et cinq de retard sur les quatre premiers.