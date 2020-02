FC Barcelone, le mal-être de Griezmann ?

Les relations entre l'attaquant français et certains de ses coéquipiers ne seraient pas au beau fixe.

Le mariage Antoine Griezmann- peine à prendre forme. Star principale de l'Atletico Madrid pendant plusieurs saisons, l'attaquant français a choisi de rejoindre le Barça l'été dernier afin de donner une toute autre tournure à sa carrière. Mais le résultat est loin d'être celui escompté pour Antoine Griezmann. En effet, depuis le début de la saison l'adaptation de l'attaquant français au style de jeu mais surtout au vestiaire catalan pose question.

Les statistiques d'Antoine Griezmann avec le FC Barcelone sont nettement moins bonnes que celles qu'il avait à l'Atletico Madrid. Moins décisif, moins buteur, l'attaquant français est surtout moins en vue dans le jeu ne parvenant pas, ou peu, à combiner avec ses coéquipiers. L'arrivée de Quique Setien, favorisant davantage le jeu, et la blessure de Luis Suarez, lui offrant davantage un rôle de numéro neuf plutôt que d'ailier gauche, n'ont pas tant que ça arranger les affaires d'Antoine Griezmann.

Les coéquipiers jaloux de Griezmann ?

L'article continue ci-dessous

En début de saison la relation et la complicité entre Lionel Messi et Antoine Griezmann ont beaucoup posé question. Et selon Football, Antoine Griezman qui a reconnu à plusieurs reprises ses difficultés dans son adaptation, a brossé Lionel Messi dans le sens du poil, sans jamais se plaindre de ses coéquipiers dans les différentes interviews se serait surtout retenu de ne pas faire de vagues. En effet, le Français aurait préféré faire preuve de maturité et d'indifférence devant les micros, mais la réalité de la situation serait tout autre.

Plus d'équipes

Lors de plusieurs rencontres cette saison, les prestations d'Antoine Griezmann ont été particulièrement fades, et pour cause, il n'était pas servi dans les meilleures conditions et parfois même pas servi du tout. Conscient que ses coéquipiers le tiennent à l'écart des circuits préférentiels, Antoine Griezmann aurait lâché : " ils ne vont pas m’avoir, je ne vais pas lâcher ! Oh que oui, ils sont jaloux de moi. Il vaut mieux en sourire".

La jalousie évoquée par Antoine Griezmann ferait référence au titre de champion du monde glané en 2018, et peut-être. Néanmoins, l'attaquant de l'équipe de France semblerait déterminé à garder un état d'esprit irréprochable avec comme motivation les Bleus. Antoine Griezmann a dans la tête de : "tenir jusqu’à l’Euro, rester en jambes sans se désespérer". France Football assurerait aussi que le couple Griezmann ne se pas à Barcelone, ce qui ajouterait forcément de la frustration à cette saison très compliquée. La situation d'Antoine Griezmann a Barcelone serait donc encore plus délicate qu'elle n'y paraît.