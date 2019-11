FC Barcelone, Messi : "Je veux gagner la Ligue des champions de nouveau"

L'Argentin a réitéré ses souhaits de briller dans la plus prestigieuse compétition européenne, a répondu à CR7 et encensé Frenkie De Jong.

Depuis presque cinq ans, Lionel Messi n'a plus soulevé la Coupe aux grandes oreilles. La dernière fois que le et le quintuple Ballon d'Or ont remporté la , c'était lors de la saison 2014-2015. Une éternité pour l'international argentin et sa bande. Lionel Messi l'a martelé déjà la saison dernière, la C1 est son objectif prioritaire. Et dans une interview accordée à World Soccer, l'Argentin l'a de nouveau affirmé, il veut décrocher une cinquième Ligue des champions avant la fin de sa carrière.

"Mon rêve est de continuer à gagner des titres avec le Barça. Je veux gagner à nouveau la Ligue des champions, c'est le défi que nous avons tous. Maintenant, l’important est d’ajouter un autre titre champion d'Europe à la vitrine et, avec cela, les récompenses individuelles arriveront. J'ai toujours dit que les titres individuels ne sont pas mes objectifs. The Best, le Ballon d'Or, le botte d'or ne sont pas mes défis. Et encore moins le prix du meilleur buteur de l'année. Si je les réalise c'est bien, mais sinon, tout va bien", a analysé la Pulga.

"La retraite ? Je sais quand le temps sera venu"

Du haut de ses 32 ans, Lionel Messi a également été confronté à une question sur l'après football et sur le timing de sa retraite. S'il n'a pas une date fixe, l'Argentin a admis qu'il arrêtera le jour où il sentira qu'il ne pourra pas proposer un niveau de jeu élevé : "Je le saurai quand le temps sera venu. Je serai le premier à dire que je suis venu ici, que je ne peux pas faire plus ou alors que je me sens bien pour continuer encore".

Lionel Messi a répondu à Cristiano Ronaldo qui l'a invité à sortir de sa zone de confort : "Tout le monde cherche ses objectifs et ses expériences. Je n’ai jamais ressenti le besoin de quitter le meilleur club du monde, le FC Barcelone. Ici, j’apprécie l’entraînement, les jeux et la ville. La dynamique entre club et ville est très complète et je me suis toujours senti sûr des objectifs de ce club, sans aller chercher quelque chose à l’extérieur”.

Enfin, l'attaquant du FC Barcelone a encensé son coéquipier, Frenkie De Jong : "Son adaptation à l’équipe a été facile car elle découle d’une philosophie similaire à l’ . Il a grandi avec la même idée et la même façon de jouer. En tant que pivot, il se sent plus à l’aise, mais il s’est bien adapté. Il aime avoir le ballon, faire des passes courtes, passer entre les lignes et avoir une foulée très rapide et forte. C’est un footballeur complet".