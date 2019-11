Aguero : "Mon favori pour le Ballon d’Or ? Ça a toujours été Messi"

L’attaquant de Man City a affirmé qu’il soutiendra toujours son compatriote du Barça dans la quête au plus beau des trophées individuels.

Sergio Aguero fait une nouvelle fois partie des nommés pour le titre du Ballon d’Or Football. Un privilège dont ce grand buteur ne s’en lasse pas. Cependant, ce dernier est aussi lucide. Il sait qu’il y a peu de chances pour qu’il soit primé. Et, pour la course au sacre, il est de tout cœur avec son compatriote Lionel Messi.

Dans une longue interview accordée à France Football, « El Kun » a fait savoir qu’il soutient La Pulga, et que c’est même ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Les deux hommes ont notamment une longue et riche histoire commune en sélection. « Mon favori pour le Ballon d'Or a toujours été Léo, a-t-il déclaré. Evidemment, je suis content de faire partie des joueurs nommés, mais mon favori reste Léo quoi qu'il arrive. Je suis content quand il le gagne ».

Aguero s’incline devant Messi, mais ce n’est pas le seul grand buteur pour qui il a de l’admiration. L’idole de l’Etihad Stadium avoue aussi être un grand fan de Thierry Henry. Un buteur à la retraite et dont il est proche de battre le record de réalisations pour un étranger en : « Je suis content d'avoir marqué autant de buts et d'être à deux doigts de dépasser un grand joueur comme Thierry Henry, un joueur incroyable qui a marqué l'histoire du championnat. Le dépasser serait quelque chose d'extraordinaire. Un moment qui restera gravé toute ma vie. Je vais continuer à travailler dur pour y parvenir dès que possible. Je veux surtout continuer à prendre du plaisir. Je suis entré en Europe à 18 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Les années sont passées très vite, il me reste peu de temps, j'essaye d'en profiter. »

L'article continue ci-dessous

« La première année avec Guardiola c’était compliqué »

Si Aguero a pu se rapprocher aussi rapidement de la marque de l’ancien Gunner c’est aussi parce qu’au fil des années, il est devenu de plus en plus efficace dans la finition. Et son repositionnement depuis l’arrivée de Pep Guardiola l’a beaucoup aidé : « J’ai dû m’adapter à une autre manière de jouer, me préoccuper davantage du but, passer plus de temps dans la surface. Avant, j’étais un joueur plus libre, dans le sens où je n’avais pas un poste défini. Avec Pep, chacun occupe un rôle et doit respecter sa position. La mienne, c’est dans l’axe en tant qu’avant-centre. C’est la zone où je dois me trouver. La première année n’a pas été simple. Gabriel est arrivé et Pep a misé sur lui. J’ai continué à travailler et lorsque Gabriel s’est blessé, je suis redevenu titulaire et j’ai démontré que je pouvais jouer de cette manière. J’ai fini par m’adapter. »

Aujourd’hui, avec Guardiola tout va bien. Toutefois, le duo n’a pas encore réussi à atteindre son but ultime. Celui de conquérir la prestigieuse Ligue des Champions. L’Argentin ne désespère pas cependant : "On est tout près de gagner la Ligue des Champions. La saison dernière, on a manqué les demi-finales de peu, à cause d'un hors-jeu très juste. On s'est fait éliminer "d'un coude". Il faut qu'on continue à se battre. Les matches aller-retour sont complexes. Il y a aussi une part de chance dans cette compétition, mais nous allons une fois encore tout faire pour la gagner. Et si Dieu le veut, nous réaliserons de grandes choses."