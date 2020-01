FC Barcelone, Messi : "Cette défaite fait mal"

L'attaquant argentin était très déçu après la défaite face à l'Atletico Madrid en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne.

Il n'y aura pas de Clasico en finale de la Super Coupe d' . Le qui menait au score face à l'Atletico Madrid après des buts de Lionel Messi et Antoine Griezmann a finalement perdu la rencontre ce jeudi soir, en laissant échapper la victoire dans les dix dernières minutes. Une défaite frustrante pour les Catalans qui manquent l'occasion de rajouter un trophée à leur palmarès. Après la rencontre, Lionel Messi s'est montré critique et très déçu en zone mixte.

"C'est une déception, nous avons fait un super match, après un long moment sans cela, nous avons ressenti de bons sentiments, de bonnes sensations de nouveau, nous avons gardé le contrôle du jeu et continuer d'attaquer tout le temps, le résultat nous a échappé après quelques erreurs ponctuelles quand ils étaient presque morts, en moins de 10 minutes ils ont obtenu le résultat que nous devrions avoir", a déclaré l'Argentin.

"Nous devons être plus proches que jamais"

L'article continue ci-dessous

"Ça fait mal parce que c'est un titre et nous le voulions, nous voulions être en finale, nous avons offert une image très différente de celle des autres matches, nous avons fait un super match mais malheureusement nous n'avons pas obtenu la victoire. Nous devons continuer à travailler et essayer de nous améliorer, maintenant nous aurons plus de jours pour préparer le prochain match, nous avons beaucoup de domaines à améliorer et même si nous n'avons pas fait de bons matches, nous essaierons de retrouver notre style", a ajouté Lionel Messi.

L'attaquant argentin a envoyé un message à ses coéquipiers leur demandant d'apprendre de leurs erreurs : "Aujourd'hui, nous avons fait un pas de plus en avant au-delà de ne pas avoir obtenu la victoire, mais nous sommes conscients que nous ne faisons pas les choses comme nous le voudrions, nous ne voulons plus commettre d'erreurs, nous voulons arrêter de faire les mêmes erreurs comme des enfants".

Lionel Messi a apporté son soutien à son entraîneur, Ernesto Valverde, souvent la cible des critiques : "C'est normal quand il y a des défaites et que les objectifs ne sont pas atteints, les gens voient que leur équipe ne joue pas comme ils voudraient, comme on voudrait, c'est normal qu'ils parlent mais il faut être plus proche que jamais, c'est une situation difficile car nous avons raté un titre que nous voulions mais nous devons regarder vers l'avenir".