Cristiano Ronaldo veut "conquérir le monde"

Cristiano Ronaldo envoie encore un message fort sur son avenir à la Juve.

Cristiano Ronaldo a posté un message conquérant sur les réseaux sociaux ce jeudi, alors que le championnat italien va bientôt débuter.

De quoi en finir définitivement avec les derniers doutes relatifs à son futur dans le Piémont.

"Tandis que je suis prêt pour ma troisième saison en tant que bianconeri, mon état d'esprit et mon ambition sont plus élevés que jamais.", a tonné Cr7

"Buts. Victoires. Engagement. Professionnalisme. Avec toutes mes forces et l'aide précieuse de mes coéquipiers et de tout le staff de la , nous allons une nouvelle fois travailler pour conquérir l' , l'Europe et le monde! Nous sommes la Juve", a-til encore asséné. Un vrai guerrier !