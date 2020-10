FC Barcelone, les confessions de Koeman sur Messi : "Il est très intelligent, il fait tout à la perfection"

L'entraîneur néerlandais célèbre que le natif de Rosario ait décidé de rester à Barcelone et est conquis par ses qualités de joueur.

Arrivé cet été sur le banc de touche du , Ronald Koeman n'a pas connu des débuts simples en Catalogne, avec notamment le feuilleton du faux départ de Lionel Messi à gérer ainsi que le départ de Luis Suarez à l'Atletico Madrid. La tempête s'est calmée en Catalogne, et le Néerlandais peut désormais oeuvrer à reconstruire une équipe compétitive au Barça. Ronald Koeman a accordé une interview au magazine néerlandais AD pour faire le point sur son arrivée à Barcelone et pour exposer comment il a vécu l'incertitude concernant la continuité ou non de Lionel Messi, qui a finalement accepté de rester un an de plus, bien qu'à contrecœur, comme il l'a rendu public. dans une exclusivité mondiale à Goal.

Les premiers jours

"Au début, j'ai beaucoup parlé avec les gens de la situation au club, puis il est devenu clair qu'il y avait un grand mécontentement de la part des joueurs dans toutes sortes de domaines. Pour moi, c'était une priorité de parler d'abord à Lionel Messi, d'entendre comment il voyait les choses".

La conversation avec Messi

"Chez lui, il m'a dit toutes sortes de choses et j'ai écouté attentivement mais j'ai aussi indiqué que je n'avais pas été là, que je ne pouvais parler que de comment je voulais travailler et comment je voulais changer les choses. C'était bien, car à la fin de la conversation, nous avons parlé des meilleures façons de pousser, sur le jeu, vraiment sur le football et j'ai aimé ça. Lionel Messi est un grand fan et il veut toujours savoir comment tout se passe".

Ses sensations concernant Messi

"C'est fantastique comment il voit les choses, à quel point il est intelligent en tant que footballeur et comment il le fait techniquement parfaitement. Il prend vraiment la décision avec le ballon à la dernière minute et le fait en une fraction de seconde. Quand nous faisons un exercice de passes pendant les entraînements, Alfred Schreuder (l'assistant de Koeman) donne les instructions moitié en espagnol, moitié en anglais, mais avec Messi ce n'est pas du tout nécessaire car il comprend immédiatement les exercices. Il est, pour ainsi dire, très intelligent en le football".

La peur de voir Messi quitter Barcelone

"Dans mes idées, j'ai toujours supposé que Messi resterait; s'il était parti une situation complètement différente se serait produite, nous aurions dû le voir".

Wijnaldum, una opération ratée

"Notre intérêt pour Wijnaldum, en tout cas, était séparé de Messi. En général, je pense que notre équipe pourrait utiliser un peu de profondeur, surtout sans le ballon. Gini a un grand sens de l'espace, il peut atteindre le but de manière fantastique. Et depuis le milieu du terrain, il pouvait vraiment apporter quelque chose à l'équipe mais la situation économique était connue du club, cette position était finalement moins prioritaire que, par exemple, l'arrière droit ou la position d'avant-centre".