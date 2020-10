Busquets: "Ce n'est pas le meilleur moment à Barcelone"

Le milieu de terrain espagnol a évoqué la Ligue des Nations ainsi que la situation compliquée au FC Barcelone.

Sergio Busquets doit probablement vivre la trêve internationale avec l'équipe d' comme une bouffée d'oxygène tant l'ambiance et la situation de la Roja n'est en rien comparable à celle qu'il vit actuellement en club au . Le Barça a connu un été très agité, après une humiliation en quarts de finale de la 8-2 contre le , après avoir vu Lionel Messi demandé à partir avant de faire un rétropédalage puis a vu Luis Suarez quitter le navire catalan suite à l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche.

Actuellement en pour disputer un match de Ligue des Nations avec l'Espagne, Sergio Busquets a grandement été interrogé sur la situation actuelle du FC Barcelone : "Une chose est ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas le meilleur moment au Barça. Je n'entrerai pas dans les détails car cela pourrait prendre cinq ou six heures. Ce n'était pas notre meilleure année la saison dernière. Le football est un sport d'équipe et si collectivement vous n'êtes pas bien, vous ne performerez pas. Mais c'est arrivé et nous espérons que ça ira mieux".

Busquets ne pense pas à la retraite internationale

L'article continue ci-dessous

"Est-ce que la situation est meilleure au Barça ou en sélection nationale ? Je n'aime pas comparer. Ce sont des moments différents. Je suis très heureux de venir ici. À cause de la confiance de l'entraîneur, de l'ambiance entre les coéquipiers, à cause de ce que je ressens ... nous avons de la marge pour nous améliorer pour tout ce qui vient. Maintenant je me concentre ici parce que je suis ici", a ajouté le milieu de terrain catalan.

Sergio Busquets ne compte pas, encore, prendre sa retraite internationale : "Je me concentre sur la saison actuelle, je les prends les unes après les autres. Il est clair que je n'ai plus 20 ans devant moi et que je ne peux plus regarder vers l'avenir. Je me sens bien. Une retraite internationale à la Casillas ou à la Piqué ? C'est très difficile. Cela dépend de chaque situation de chaque joueur. Toutes les décisions sont respectables. Je ne peux pas te le dire. Je vis d'année en année. Une saison nouvelle mais particulière a commencé. J'espère que je pourrai durer longtemps en équipe nationale".

L'Espagnol a répondu aux critiques à son encontre : "Le prochain Busquets ? Il n'y a pas deux joueurs pareils. Mikel Merino est un grand joueur et avec un profil similaire. Vous pouvez jouer comme sentinelle ou au coeur du jeu. Il y a aussi Rodri, que j'aime. De grands joueurs sont passés par l'équipe nationale et des grands joueurs vont venir. Les critiques ? Le football est comme ça et pratiquement tous les joueurs ont été critiqués. Je suis fier de continuer ici et de continuer à ajouter des jeux. En fin de compte, le quotidien est valorisé. La critique constructive est la bienvenue. Ceux qui ne me serviront pas, ne me serviront pas, font partie du monde du football"..