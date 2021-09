FC Barcelone : L'énième sortie lunaire sur son avenir de Ronald Koeman après la défaite contre Benfica

Koeman a expliqué le remplacement controversé de Piqué et s'est exprimé clairement sur la question de savoir s'il se sent en danger.

Le FC Barcelone a de nouveau sombré ce mercredi soir. Après une lourde défaite face au Bayern Munich lors de la première journée de Ligue des champions, le Barça s'est lourdement incliné sur la pelouse de Benfica. Une défaite de plus pour les hommes de Ronald Koeman, déjà menacé depuis quelques semaines et dont l'avenir semble s'assombrir du côté de la Catalogne. Ronald Koeman a été interviewé par Movistar où il a été interrogé sur ce qui s'est passé à Lisbonne où Barcelone a perdu contre Benfica. Plus tard, lors d'une conférence de presse, il a analysé ce qui s'est passé.

Concernant ce qui s'est passé dans le match, il a expliqué que "le résultat final est difficile à accepter, ce n'est pas ce que nous avons vu sur le terrain, malgré une défaite rapide dans le match, nous avons bien joué. S'ils marquent et que nous ne le faisons pas, avec quatre occasions très nettes de marquer... ils marquent sur les quelques occasions qu'ils ont eues...". Le Néerlandais a tenté d'expliquer pourquoi Benfica a gagné, affirmant qu'"ils sont très physiques, ils sont rapides et difficiles à contrôler. Sur le premier et le deuxième but, nous devons mieux défendre. Il y a d'autres équipes qui sont meilleures physiquement".

Le changement controversé de Piqué

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a fait sortir Gérard Piqué après une demi-heure de jeu, un changement controversé, le Néerlandais a justifié son choix : "Nous avons eu de la chance que l'arbitre ne nous donne pas de second carton. Nous avions un joueur avec un carton et il a failli avoir le second et avec De Jong nous avons eu plus de ballon dans cette facette du jeu et il est meilleur que Piqué dans ce sens. C'est pour ça".

Concernant la possibilité de voir le FC Barcelone se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et sur le fait de savoir si cette équipe a le niveau pour le faire où non, Ronald Koeman a botté en touche : "Je ne vais pas discuter du niveau de cette équipe, tout le monde connaît le problème du Barça aujourd'hui. Vous ne pouvez pas donner une opinion sur une équipe qui n'est pas la même que celle des années passées. C'est comme ça".

Une possible démission ?

En revanche, il a reconnu ses responsabilités au moment d'assumer la défaite face à Benfica : "Finalement, c'est l'entraîneur qui est à blâmer. Je pense que pendant de nombreuses phases du match, l'approche était bonne. Je comprends qu'après le 2-0, nous avons eu plus de problèmes. Je pense que nous avons eu des occasions de marquer deux buts. Nous avons été inférieurs en efficacité, pas dans le match".

Ronald Koeman a également eu une nouvelle sortie totalement lunaire sur son avenir : "Ma position ? Je ne peux que parler de mon travail avec l'équipe. Je me sens soutenu par mes joueurs... Mais par le club ? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce que le club peut faire, ce n'est pas entre mes mains, nous verrons (...) Nous avons été inférieurs dans l'efficacité du match, pas dans le reste. Le problème du Barça ? "Nous sommes à un moment où nous changeons des choses et il manque beaucoup de gens, c'est tout ce qu'il y a à dire".