FC Barcelone : Laporta a de grandes espérances

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est exprimé à Lisbonne avant le match de phase de groupes de la Ligue des champions contre Benfica.

Joa Laporta, le président du Barça, a délivré un message d'optimisme pour l'avenir. Les choses ne vont pas très bien à Barcelone ces derniers temps, mais Laporta pense que, malgré tout.

"La Masia est la voie [à suivre] et notre style de jeu est essentiel", a déclaré Laporta.

"Ce style authentique et reconnaissable, qu'aucune autre équipe au monde ne possède, si nous pouvons le rendre compatible avec des techniques sportives de haute performance, nous serons à un autre niveau. Comme ça, nous serons imbattables".

Le président a également parlé d'Ansu Fati, emblématique de l'espoir pour l'avenir, et il n'a pas tari d'éloges sur l'attaquant adolescent.

"[Ansu Fati] représente les espoirs et les rêves, j'ai aimé la façon dont il est revenu à l'action et la gratitude qu'il avait envers le personnel médical du club et sa famille", a déclaré Laporta.

"Nous apprenons encore à connaître sa personnalité, mais le fait qu'il ait voulu le numéro 10 et qu'il ait demandé l'autorisation des capitaines montre son humilité.

"Avec le retour d'Ansu, d'Ousmane Dembele et de Sergio Aguero, nous allons commencer à voir une équipe de plus en plus compétitive."

Laporta a également parlé de l'importance du public, mais il s'est montré frustré par le fait que les règles locales empêcheront le Camp Nou d'être à pleine capacité pour le moment, bien que LaLiga l'autorise.

"La décision de 60 % est très préjudiciable pour nous sur le plan économique, à un moment où nous essayons de redresser la situation financière dont nous avons hérité", a déclaré Laporta.

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette décision, elle doit être examinée correctement".