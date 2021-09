FC Barcelone : Laporta dévoile son plan pour Ousmane Dembélé

Joan Laporta a apporté son soutien à l'entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman et évoque aussi Ousmane Dembélé.

Le président du FC Barcelone souhaite que Koeman remporte de grands honneurs, qu'il fasse progresser les jeunes joueurs du club, notamment Riqui Puig, et qu'il pratique un football offensif, idéalement dans le fameux 4-3-3 du club catalan.

"Chacun a sa façon de se comporter avec les autres, je me comporte avec tout le monde de manière directe et claire", a déclaré Laporta lors de la présentation de De Jong.

"Il a tout mon soutien. Et mon respect. Si je suis allé trop loin, c'est parce que j'aime parler de football. Je suis un fan de football et je peux commenter certains aspects."

"Et ici, Ronald sait qu'il a mon soutien, et si je suis allé trop loin, j'essaierai de me contrôler sans abandonner mon idée de la façon dont Barcelone devrait jouer."

"Mais il connaît le club, il est enthousiaste et motivé. Ronald voit que tout ira de mieux en mieux. Je suis heureux avec Ronald Koeman et je suis sûr que tout va bien se passer".

L'article continue ci-dessous

Laporta a précisé que sa relation avec Ousmane Dembele, le nouveau numéro 7 de Barcelone après qu'il ait changé son numéro de maillot,est très bonne et que le club souhaite qu'il reste au-delà de l'expiration de son contrat l'été prochain.

"La relation est très bonne. Il se sent aimé au club, nous voulons qu'il reste", a déclaré Laporta. "Nous veillerons à l'intérêt des deux parties, il a changé de numéro de maillot.

"Il m'a dit qu'il voulait revenir sur le terrain et défendre le maillot de Barcelone. Nous allons faire en sorte qu'il joue, qu'il joue souvent et que ce qui s'est passé [avec ses blessures] ne se reproduise pas. Le club a un plan."