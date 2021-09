FC Barcelone : Luuk de Jong répond aux critiques

Le nouvel attaquant du Barça a répondu aux critiques le ciblant lors de sa présentation.

Luuk de Jong est convaincu qu'il apportera quelque chose au FC Barcelone après avoir été présenté comme une nouvelle recrue jeudi, suite à son prêt depuis Séville au dernier jour du mercato.

Des questions ont été soulevées quant à l'effet que le joueur de 31 ans, qui a marqué quatre buts en 34 apparitions pour Séville la saison dernière, aura sur le FC Barcelone, mais il est convaincu qu'il comble un besoin que Ronald Koeman recherchait.

" Le message [de Koeman] était clair : il voulait un autre type d'attaquant et c'est pourquoi je pense que je m'intègre bien dans l'équipe ", a déclaré De Jong lors de sa présentation à Barcelone.

"J'ai déjà prouvé ma qualité au plus haut niveau". De Jong a une relation préexistante avec l'arrivée estivale Memphis Depay, ainsi qu'avec son compatriote Frenkie de Jong, et il a réfléchi à la façon dont il peut s'associer avec le nouveau numéro 9 de Barcelone en attaque.

"J'ai une très bonne relation avec [Memphis], je le connais du PSV [Eindhoven] et nous avons bien joué ensemble", a-t-il expliqué.

"Nous nous sommes compris sans mots, avec le football. Et j'espère que nous continuerons à bien jouer ensemble ici. Je connais aussi Frenkie."

Le FC Barcelone devait affronter Séville au stade Ramon Sanchez-Pizjuan ce week-end jusqu'à ce que LaLiga décide de reporter le match, une décision soutenue par le Conseil national des sports espagnol (CSD), donc De Jong ne fera pas sa première apparition blaugrana contre son ancien club. Il pourrait toutefois être titulaire lors de l'entrée en lice du FC Barcelone en Ligue des champions contre le Bayern Munich, mardi soir.

"Je me sens très bien, j'avais une blessure au genou et depuis deux ou trois semaines, je travaille très bien avec l'équipe. Je me sens en forme et prêt", a confirmé De Jong.

"Je ne sais pas quels sont les plans pour le prochain match, mais j'espère récupérer et être à la hauteur. Je pense que je suis le type de joueur que Koeman recherche."