FC Barcelone : Laporta a un favori pour succéder à Koeman

Joan Laporta rêve de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, dans un contexte de pression croissante sur Ronald Koeman.

Ronald Koeman pourrait être démis de ses fonctions d'entraîneur principal pendant la trêve internationale. Le match de Liga entre le FC Barcelone et l'Atletico Madrid ce week-end ressemble de plus en plus à son dernier match.

Avec une seule victoire en cinq matches et le pire début de campagne de la Ligue des champions de l'histoire, Koeman n'a plus rien à faire pour redresser la barre et il semble que le Néerlandais soit une cible facile.

Les conversations auraient commencé avec des candidats possibles, mais il y a un homme que le président du Barça, Laporta, aimerait avoir et qu'il ne peut avoir.

Selon Mundo Deportivo, Laporta est un grand fan de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea.

Le boss du Barca serait impressionné par les performances de Tuchel au plus haut niveau, contre les meilleures équipes d'Europe, ce qui a posé problème aux Blaugrana ces dernières années.

Mais si Laporta aimerait avoir Tuchel au Camp Nou, il sait qu'il ne peut pas attirer l'Allemand.

Tuchel est désormais sous contrat jusqu'en 2024, après avoir vu son contrat prolongé suite à la victoire en Ligue des champions la saison dernière.

L'ancien entraîneur du PSG était initialement sous contrat à court terme à Stamford Bridge, mais maintenant qu'il a remporté la Ligue des champions et vu ses conditions améliorées, le Barca a vraiment raté sa chance.