FC Barcelone, Griezmann et trois autres cadres poussés vers la sortie ?

L'international français et trois autres cadres de l'effectif du Barça ne sont plus considérés comme "intouchables" et peuvent partir en cas d'offre.

Le FC Barcelone risque de faire beaucoup parler de lui cet été. Nul doute que la fin de saison ratée des Catalans risque de rabattre des cartes en interne pour la saison prochaine. À commencer par le sort de Ronald Koeman, conforté par Joan Laporta lors de son élection au mois de mars, mais qui selon l'ensemble de la presse espagnole serait très proche de la sortie et aurait vu son avenir scellé après la dernière défaite face au Celta Vigo.

Outre l'avenir de son entraîneur, le FC Barcelone risque de se montrer très actif cet été et une lessive estivale n'est pas à exclure. En effet, le nouveau président du FC Barcelone n'a pour le moment qu'une obsession en tête : prolonger Lionel Messi. Mais une fois que le futur de l'Argentin sera statué, il va commencer à s'attaquer aux autres chantiers du club catalan. Et nul doute qu'il n'hésitera pas à passer un grand coup de balai, si nécessaire, dans l'effectif actuel.

Si le FC Barcelone veut se renforcer cet été, il devra avant tout vendre. Et les Blaugrana ont quelque joueur avec des valeurs marchandes dans leur effectif, même s'ils les vendront probablement moins cher qu'ils ne les ont acheté. Selon Mundo Deportivo, quatre poids lourds du vestiaire catalan seraient "en danger". En effet, les dirigeants du FC Barcelone vont se montrer à l'écoute du marché pour Antoine Griezmann, Sergi Busquets, Gérard Pique et Sergi Roberto.

Umtiti, Coutinho, Pjanic parmi les indésirables

Autrement dit, ces quatre cadres du vestiaire blaugrana vont perdre leur statut "d'intouchable". Recruté à l'été 2019, l'international français bénéficiait de ce statut en raison du prix de son transfert et de ses accomplissements réalisés sous le maillot des Colchoneros et de l'équipe de France. Les trois autres, quant à eux, sont des purs produits de la formation barcelonaise et sont au club depuis un bon bout de temps, notamment Sergio Busquets qui ne l'a jamais quitté depuis sa tendre enfance.

Selon Mundo Deportivo, Joan Laporta a prévu de discuter avec les trois Espagnols afin de leur demander de baisser leur salaire ou leur trouvera une porte de sortie. En ce qui concerne Antoine Griezmann, il serait concerné par ce "lifting" du côté du FC Barcelone notamment car il bénéficie d'une belle valeur marchande. Qui plus est, Antoine Griezmann n'est pas parvenu à faire totalement l'unanimité en Catalogne. Certes, le Français a réalisé une deuxième saison bien meilleure que la première, mais il est loin de son meilleur niveau.

En effet, Antoine Griezmann n'a jamais trouvé sa place et rayonné comme ce fut le cas à l'Atlético Madrid. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le champion du monde 2018 ne sera pas retenu par les dirigeants du FC Barcelone en cas de belle offre. D'autres joueurs sont bien évidemment concernés par le dégraissage du Barça, mais ce sont des joueurs en manque de temps de jeu pour la plupart et qui surprenenent moins. Samuel Umtiti, Neto, Junior Firpo, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite et Matheus Fernandes sont également dans la liste des joueurs pouvant être vendus. Reste à savoir si le FC Barcelone trouvera preneur pour ses éléments et pourra ainsi redessiner les contours de son effectif ou s'il devra encore composer avec des indésirables.