FC Barcelone, Ter Stegen va se faire opérer au genou et sera forfait pour l'Euro 2020

Le gardien expérimenté ne fera pas partie de l'équipe de Joachim Low cet été et passera plutôt sous le bistouri.

Marc-André ter Stegen a annoncé son forfait avec l'Allemagne pour le championnat d'Europe de cet été, le gardien du FC Barcelone se préparant à subir une opération au genou. Le joueur de 29 ans est prêt à écourter sa campagne 2020-2021, le Barça n'étant plus en lice pour le titre en Liga, et se concentre sur sa pleine forme pour la saison prochaine. Cela signifie également laisser passer la chance de faire partie de l'équipe de Joachim Low à la poursuite de la gloire continentale, avec la décision prise au Camp Nou de l'envoyer sur le billard.

Marc André Ter Stegen a posté la nouvelle sur les réseaux sociaux, après avoir vu le Barça subir une défaite surprenante 2-1 face au Celta Vigo dimanche : "Je suis déçu de la défaite d'hier et que maintenant nous ne pouvons plus gagner la Liga. Après un début de saison compliqué, nous avons montré un bon caractère en 19 matches invaincus - mais nous n'avons pas pu garder cette forme. J’ai décidé avec l’équipe médicale du club que je ferais une intervention complémentaire sur mon genou".

"Je suis triste de manquer l’EURO 2020 cet été avec l’Allemagne. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je serai un fan à la maison pour soutenir mon pays, j'espère que nous le gagnerons ! Après la pause estivale, quand nous serons de retour sur le terrain, j'espère pouvoir jouer à nouveau avec les supporters, ça me manque ! Merci pour votre soutien tout au long d'une saison difficile et restez en bonne santé !", a ajouté l'international allemand.

Quand l'opération de Ter Stegen aura-t-elle lieu?

Avec leur saison presque terminée, avec seulement un match restant contre Eibar samedi, le Barça a perdu peu de temps pour réserver à Ter Stegen une intervention chirurgicale. Ils l'ont révélé dans un communiqué sur le site officiel du club : "Le joueur de l'équipe première, Marc-André ter Stegen subira une intervention thérapeutique sur le tendon rotulien de son genou droit le jeudi 20 mai à Malmö par le Dr Hakan Alfredson et sous la supervision de les services médicaux du club".

Marc-André Ter Stegen a de nouveau été une référence pour le FC Barcelone en 2020-2021 et a été l'un des joueurs les plus réguliers, avec 42 apparitions toutes compétitions confondues. Il s'est engagé à signer un nouveau contrat au Camp Nou et cherchera à aider les Blaugrana à décrocher d'autres titres majeurs la saison prochaine - un changement étant désormais envisagé sur et en dehors du terrain en Catalogne.

L'un des meilleurs gardiens du football mondial devrait être de retour en pleine forme au moment où une nouvelle campagne va débuter, il aura du temps pour sa récupération. Renoncer à faire partie de la sélection allemande n'aura pas été une décision facile, mais il y a toutes les chances qu'il aurait été une option de secours cet été de toute façon. Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, reste le premier choix de l'Allemagne et n'abandonnera pas ce poste sans combat.