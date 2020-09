FC Barcelone-Girona (3-1) : Messi signe un doublé pour son retour

Lionel Messi était de retour sur les terrains après son faux-départ du Barça.

Lionel Messi a enfin rejoué avec le Barça et peut commencer à laisser derrière lui l'épisode de son faux-départ.

Face à Girona, pour son deuxième match de préparation avant la reprise de la , le Barça s'est imposé 3 buts à 1 et Messi a signé un doublé (45e, 51e). Le premier but de la rencontre avait été inscrit par Philippe Coutinho (21e) tandis que l'unique but de Girona a été marqué par Samuel Sainz (46e).