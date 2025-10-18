FC Barcelone - Gérone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

Après la tempête, l'espoir d'une éclaircie. Au cœur d'une semaine catastrophique, marquée par deux lourdes défaites (face au PSG et à Séville) et des polémiques à n'en plus finir, le FC Barcelone s'accroche à une nouvelle : le retour de son prodige, Lamine Yamal. Sa présence dans le groupe pour affronter Girona ce samedi est le principal rayon de soleil pour un club qui doit impérativement se relancer.

Le retour du prodige au cœur des tensions

Son absence a déclenché une "guerre ouverte" entre son coach, Hansi Flick, et la fédération espagnole. Remis de sa blessure au pubis, Lamine Yamal fait son grand retour. Si son temps de jeu sera géré avec la plus grande prudence, à une semaine du Clasico et avant un choc en C1, sa seule présence est un immense soulagement psychologique pour une équipe qui a semblé perdue sans son génie. C'est l'épilogue, pour l'instant, d'une polémique qui a secoué le football espagnol.

Un Barça décimé en quête de solutions

Car le Barça est un géant amoindri. Avec une infirmerie saturée (Lewandowski, Raphinha, Gavi, les deux gardiens...), Hansi Flick est contraint de bricoler. Il a d'ailleurs convoqué plusieurs jeunes de La Masia pour cette opposition. Face aux difficultés offensives récentes, l'entraîneur allemand pourrait même opérer un changement tactique majeur en repositionnant Marcus Rashford en pointe pour redynamiser le pressing. Des réservistes, comme le Suédois Roony Bardghji, pourraient également avoir leur chance dans ce contexte.

Attention au piège du derby catalan

Sur le papier, la réception de Girona, 18ème de Liga, semble être l'occasion parfaite pour se rassurer. Mais le Barça n'a pas oublié les deux corrections (4-2) subies face à ce même adversaire il y a deux saisons. À une semaine du Clasico face au Real Madrid, les Catalans, qui n'ont plus le droit à l'erreur pour ne pas se laisser distancer, devront se méfier de ce derby piège.

Sur quelle chaine suivre le match Barcelone - Girona ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France BeIN Sports 3, BeIN Connect 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹🇮🇹🇩🇪 Portugal, Italie, Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Eleven Sports 1 🇷🇺 Russie MATCH! 🇧🇦 Balkans Arena Premium 1 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Barcelone - Gérone

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et Gérone se jouera à l'Estadi Olímpic Lluís Companys à Barcelone, Espagne.

Il débutera à 16h15 le samedi 18 octobre, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Le FC Barcelone affrontera Gérone avec un effectif profondément remanié. Bonne nouvelle néanmoins : Lamine Yamal a repris l’entraînement après sa blessure à l’aine et fera partie du groupe, même si Hansi Flick devrait éviter de le titulariser afin de ne pas précipiter son retour. Fermín López, également rétabli, postule lui aussi à une place dans l’effectif pour ce week-end.

En revanche, les absences demeurent nombreuses : Robert Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo, Gavi, Marc-André ter Stegen et Joan Garcia sont tous forfaits. À cette longue liste s’ajoute Ferran Torres, touché musculairement.

Face à ces défections, Flick a puisé dans La Masia, convoquant pas moins de huit joueurs issus du filial, dont Juan Hernández et Xavi Espart, appelés pour la première fois avec les pros. Une opportunité rêvée pour les jeunes Catalans, alors que le Barça espère poursuivre sa série positive malgré un effectif décimé.

Infos de l'équipe de Gérona

Le Gérone FC a enfin décroché sa première victoire de la saison, un succès 2-1 face à Valence en octobre, près de deux mois après le coup d’envoi de la Liga. Mais les difficultés persistent, notamment en raison d’un mercato jugé insuffisant, marqué par le non-remplacement d’Artem Dovbyk, qui a laissé l’attaque orpheline d’un véritable point d’appui.

L’équipe de Míchel souffre également au milieu de terrain, affaiblie par le départ de Yangel Herrera vers la Real Sociedad et une série de blessures préoccupantes. Juan Carlos, David López, Ricard Artero, Donny van de Beek et Alejandro Francés sont tous à l’infirmerie.

À cela s’ajoutent plusieurs incertitudes médicales concernant Viktor Tsygankov, Abel Ruiz et Azzedine Ounahi, tandis qu’Iván Martín purge une suspension. Un contexte compliqué pour Gérone, qui devra faire preuve de caractère pour poursuivre sa relance face au Barça.

La forme des deux équipes

Face à Face

Classement